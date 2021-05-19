Prefeitura de Guaçuí contrata temporários com salário de até R$ 11 mil

As inscrições podem ser feitas nos dias 20 a 21 de maio de 2021, no Centro de Referência de Assistência Social "Júlia Hartung Simões" (Cras), que fica na Rua José Beato, nº 144, Centro, próximo ao Estádio Municipal "Francisco Lacerda de Aguiar". O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.