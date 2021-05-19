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Saúde

Prefeitura de Guaçuí contrata temporários com salário de até R$ 11 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior; inscrições podem ser feitas nos dias 20 e 21 de maio

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 mai 2021 às 13:53
Prefeitura de Guaçuí
Prefeitura de Guaçuí Crédito: Assessoria de Comunicação/Guaçuí
A Prefeitura de Guaçuí, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários na área da Saúde. A oferta é de 15 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.
Os contratos terão a duração de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 11.500. Clique aqui para ler o edital.
  • As vagas são para os seguintes cargos:
  • Enfermeiro (1) - R$ 2.118,23
  • Psicólogo (1) - R$ 2.118,23
  • Farmacêutico (1) - R$ 2.118,23
  • Assistente social (1) - R$ 2.118,23
  • Médico (1) - R$ 11.500
  • Cirurgião-dentista (1) - R$ 3.433,02
  • Fisioterapeuta (1) - R$ 2.118,23
  • Fonoaudiólogo (1) - R$ 2.118,23
  • Nutricionista (1) - R$ 2.118,23
  • Técnico de enfermagem (1) - R$ 1.100
  • Técnico - auxiliar em saúde bucal (1) - R$ 1.100
  • Auxiliar administrativo (1) - R$ 1.100
  • Artesão (1) - R$ 1.100
  • Motorista (1) - R$ 1.100
  • Servente (1) - R$ 1.100
As inscrições podem ser feitas nos dias 20 a 21 de maio de 2021, no Centro de Referência de Assistência Social "Júlia Hartung Simões" (Cras), que fica na Rua José Beato, nº 144, Centro, próximo ao Estádio Municipal "Francisco Lacerda de Aguiar". O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.
Para se inscrever, o candidato precisa apresentar a ficha devidamente preenchida junto com os documentos comprobatórios mencionados no edital. A seleção contará com análise de títulos e tempo de serviço, de caráter eliminatório e classificatório.

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