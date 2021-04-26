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Níveis médio e superior

Abertas as inscrições para concurso da Ufes com 34 vagas

Remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66; inscrições podem ser feitas até 7 de junho . Provas serão aplicadas em setembro

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2021 às 16:17
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) contrata servidores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (26) para o concurso público de servidores efetivos. A oferta é de 34 vagas para a função técnico-administrativa, com oportunidades distribuídas pelos campi de VitóriaAlegre São Mateus.
Há cargos para candidatos de níveis médio e superior. As jornadas de trabalho para as funções ofertadas são de 20 a 40 horas semanais. De acordo com o edital, a remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. Os funcionários da instituição receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 458.
As vagas são para os cargos de:
  • Assistente em administração (21)
  • Técnico em enfermagem (2)
  • Administrador (4)
  • Engenheiro na área civil (1)
  • Engenheiro na área produção (1)
  • Estatístico (1)
  • Médico de família e comunidade (1)
  • Médico do trabalho (1)
  • Técnico desportivo (1)
  • Terapeuta ocupacional (1)
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 7 de junho, no site da Ufes.  A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de nível médio e de R$ 130 para os de nível superior.
Os candidatos oriundos de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor até as 23h59 do dia 16 de maio de 2021. O formulário está disponível no endereço eletrônico da inscrição.
O concurso contará com provas de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível médio, os exames serão aplicados no dia 19 de setembro, enquanto que para os de nível superior em 26 de setembro.
A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Ufes.

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