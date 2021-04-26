Abertas as inscrições para concurso da Ufes com 34 vagas

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (26) para o concurso público de servidores efetivos. A oferta é de 34 vagas para a função técnico-administrativa, com oportunidades distribuídas pelos campi de Vitória, Alegre e São Mateus.
Há cargos para candidatos de níveis médio e superior. As jornadas de trabalho para as funções ofertadas são de 20 a 40 horas semanais. De acordo com o edital, a remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. Os funcionários da instituição receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 458.
As vagas são para os cargos de:
- Assistente em administração (21)
- Técnico em enfermagem (2)
- Administrador (4)
- Engenheiro na área civil (1)
- Engenheiro na área produção (1)
- Estatístico (1)
- Médico de família e comunidade (1)
- Médico do trabalho (1)
- Técnico desportivo (1)
- Terapeuta ocupacional (1)
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 7 de junho, no site da Ufes. A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de nível médio e de R$ 130 para os de nível superior.
Os candidatos oriundos de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor até as 23h59 do dia 16 de maio de 2021. O formulário está disponível no endereço eletrônico da inscrição.
O concurso contará com provas de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível médio, os exames serão aplicados no dia 19 de setembro, enquanto que para os de nível superior em 26 de setembro.
A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Ufes.