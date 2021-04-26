Abertas as inscrições para concurso da Ufes com 34 vagas

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) contrata servidores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros

Há cargos para candidatos de níveis médio e superior. As jornadas de trabalho para as funções ofertadas são de 20 a 40 horas semanais. De acordo com o edital, a remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. Os funcionários da instituição receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 458.

As vagas são para os cargos de:

Assistente em administração (21)

Técnico em enfermagem (2)

Administrador (4)

Engenheiro na área civil (1)

Engenheiro na área produção (1)

Estatístico (1)

Médico de família e comunidade (1)

Médico do trabalho (1)

Técnico desportivo (1)

Terapeuta ocupacional (1)

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 7 de junho, no site da Ufes . A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de nível médio e de R$ 130 para os de nível superior.

Os candidatos oriundos de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor até as 23h59 do dia 16 de maio de 2021. O formulário está disponível no endereço eletrônico da inscrição.

O concurso contará com provas de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível médio, os exames serão aplicados no dia 19 de setembro, enquanto que para os de nível superior em 26 de setembro.