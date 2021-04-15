Ufes abre concursos para professor com salário de até R$ 9 mil

Campus da Ufes em Goiabeiras tem novas vagas para professores Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

Os candidatos devem ficar atentos quanto aos prazo, que são diferentes para cada certame. A taxa de inscrição é de R$ 250. Clique aqui para ler os editais.

Os candidatos serão submetidos à prova escrita, de aptidão didática, de títulos e de plano de trabalho. Os concursos têm validade de dois anos, podendo ser prorrogado, conforme necessidade da instituição.

Do edital 1 a 5, as inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de abril de 2021. As chances são para as seguintes áreas e subáreas: Farmácia; Cirurgia / Cirurgia Gastroenterológica; Oceanografia / Oceanografia Biológica; Engenharia Civil / Estruturas; Engenharia Elétrica / Telecomunicações / Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas e Sistemas de Telecomunicações.

Os interessados devem se inscrever, mediante encaminhamento da documentação especificada no edital, aos seguintes endereços de e-mail:

Há ainda outros quatro certames para a contratação de professores do magistério superior. As oportunidades são para áreas de comunicação/relações públicas e propaganda (Edital nº 09); farmácia/bromatologia/farmacologia/farmacologia clínica/saúde coletiva/saúde pública (nº 10); química/química orgânica (nº 11); e direito público/direito penal/direito processual penal (nº 12).

O prazo para participar da seleção nº 9/2021 começa no dia 10 de maio, enquanto que para os demais em 26 de abril. .As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de maio.