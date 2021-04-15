Ufes abre concursos para professor com salário de até R$ 9 mil

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para nove concursos públicos de professores efetivos. Ao todo, são nove vagas distribuídas por diversos editais. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.616,18, conforme a titulação e a carga horária do profissional.
Os candidatos devem ficar atentos quanto aos prazo, que são diferentes para cada certame. A taxa de inscrição é de R$ 250. Clique aqui para ler os editais.
Os candidatos serão submetidos à prova escrita, de aptidão didática, de títulos e de plano de trabalho. Os concursos têm validade de dois anos, podendo ser prorrogado, conforme necessidade da instituição.
Do edital 1 a 5, as inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de abril de 2021. As chances são para as seguintes áreas e subáreas: Farmácia; Cirurgia / Cirurgia Gastroenterológica; Oceanografia / Oceanografia Biológica; Engenharia Civil / Estruturas; Engenharia Elétrica / Telecomunicações / Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas e Sistemas de Telecomunicações.
Os interessados devem se inscrever, mediante encaminhamento da documentação especificada no edital, aos seguintes endereços de e-mail:
- Departamento de Farmacêuticas: [email protected];
- Departamento de Clínica Cirúrgica: [email protected];
- Departamento de Oceanografia e Ecologia: [email protected];
- Departamento de Engenharia Elétrica: [email protected].
Há ainda outros quatro certames para a contratação de professores do magistério superior. As oportunidades são para áreas de comunicação/relações públicas e propaganda (Edital nº 09); farmácia/bromatologia/farmacologia/farmacologia clínica/saúde coletiva/saúde pública (nº 10); química/química orgânica (nº 11); e direito público/direito penal/direito processual penal (nº 12).
O prazo para participar da seleção nº 9/2021 começa no dia 10 de maio, enquanto que para os demais em 26 de abril. .As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de maio.
A documentação deve ser enviada para os seguintes endereços eletrônicos:
- Edital nº 9/2021: [email protected];
- Editais nº 10/2021 e nº 11/2021: [email protected];
- Edital 12/2021: [email protected].