Ufes abre concurso com 34 vagas e salário de até R$ 4,1 mil

Entrada do campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Fernando Madeira

Alegre e As chances são para os campi localizados em Vitória São Mateus , com jornadas de trabalho que variam entre 20h e 40h semanais, a depender da vaga. As vagas são para profissionais com ensino médio, técnico ou com curso superior.

Esse é o segundo concurso da Ufes publicado neste mês. Também foi autorizado certame com cinco vagas para professores universitários nos campi de Goiabeiras e Maruípe , em Vitória, com salários que variam de acordo com a titulação e o regime de trabalho, podendo chegar a R$ 9,6 mil no caso doutores em regime de dedicação exclusiva.

As vagas ofertadas no concurso são para os seguintes cargos:

Assistente em administração - Vitória - 40h semanais (17 vagas)

Assistente em administração - São Mateus - 40h semanais (3 vagas)



Assistente em administração - Alegre - 40h semanais (1 vaga)



Técnico em enfermagem - Vitória - 40h semanais (1 vaga)

Técnico em enfermagem - São Mateus - 40h semanais (1 vaga)



Administrador - Vitória - 40h semanais (4 vagas)

Engenheiro civil - São Mateus - 40h semanais (1 vaga)

Engenheiro de produção - Vitória - 40h semanais (1 vaga)



Estatístico - Vitória - 40h semanais (1 vaga)



Médico: Medicina de família e comunicado - Vitória - 20h semanais (1 vaga)

Médico: Medicina do trabalho - Vitória - 20h semanais (1 vaga)



Técnico desportivo - Vitória - 40h semanais (1 vaga)

Terapeuta ocupacional - Vitória - 30h semanais (1 vaga)

Os requisitos de escolaridade e experiência exigidos para ingresso nos cargos e a divisão entre reserva de vagas e ampla concorrência estão detalhados no edital publicado no Diário Oficial da União.

INSCRIÇÕES E ETAPAS

As inscrições serão realizadas entre os dias 26 de abril e 7 de junho de 2021, exclusivamente pela internet, através do site do concurso público , onde também serão publicados os conteúdos das provas e a descrição dos cargos.

A taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de nível D e de R$ 130 para cargos de nível E. Pedidos de isenção da taxa podem ser feitos entre os dias 26 de abril e 16 de maio, no ato da inscrição.

A isenção do pagamento de taxa poderá ser solicitado no caso de candidato oriundo de família de baixa renda, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e no caso de o candidato ser registrado como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A seleção para o concurso será por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos. As avaliações serão aplicadas no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu.