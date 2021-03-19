Ufes abre concurso com 34 vagas e salário de até R$ 4,1 mil

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) publicou edital de concurso público para contratação de servidores técnicos-administrativos. São 34 vagas oferecidas, com salários que podem chegar a R$ 4.180,66, a depender do nível do cargo, além de auxílio-alimentação de R$ 458.
As chances são para os campi localizados em Vitória, Alegre e São Mateus, com jornadas de trabalho que variam entre 20h e 40h semanais, a depender da vaga. As vagas são para profissionais com ensino médio, técnico ou com curso superior.
Esse é o segundo concurso da Ufes publicado neste mês. Também foi autorizado certame com cinco vagas para professores universitários nos campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, com salários que variam de acordo com a titulação e o regime de trabalho, podendo chegar a R$ 9,6 mil no caso doutores em regime de dedicação exclusiva.
As vagas ofertadas no concurso são para os seguintes cargos:
- Assistente em administração - Vitória - 40h semanais (17 vagas)
- Assistente em administração - São Mateus - 40h semanais (3 vagas)
- Assistente em administração - Alegre - 40h semanais (1 vaga)
- Técnico em enfermagem - Vitória - 40h semanais (1 vaga)
- Técnico em enfermagem - São Mateus - 40h semanais (1 vaga)
- Administrador - Vitória - 40h semanais (4 vagas)
- Engenheiro civil - São Mateus - 40h semanais (1 vaga)
- Engenheiro de produção - Vitória - 40h semanais (1 vaga)
- Estatístico - Vitória - 40h semanais (1 vaga)
- Médico: Medicina de família e comunicado - Vitória - 20h semanais (1 vaga)
- Médico: Medicina do trabalho - Vitória - 20h semanais (1 vaga)
- Técnico desportivo - Vitória - 40h semanais (1 vaga)
- Terapeuta ocupacional - Vitória - 30h semanais (1 vaga)
Os requisitos de escolaridade e experiência exigidos para ingresso nos cargos e a divisão entre reserva de vagas e ampla concorrência estão detalhados no edital publicado no Diário Oficial da União.
INSCRIÇÕES E ETAPAS
As inscrições serão realizadas entre os dias 26 de abril e 7 de junho de 2021, exclusivamente pela internet, através do site do concurso público, onde também serão publicados os conteúdos das provas e a descrição dos cargos.
A taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de nível D e de R$ 130 para cargos de nível E. Pedidos de isenção da taxa podem ser feitos entre os dias 26 de abril e 16 de maio, no ato da inscrição.
A isenção do pagamento de taxa poderá ser solicitado no caso de candidato oriundo de família de baixa renda, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e no caso de o candidato ser registrado como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
A seleção para o concurso será por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos. As avaliações serão aplicadas no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu.
Para os cargos de nível de classificação E, a prova objetiva será realizada na data provável de 19 de setembro. Já para funções de nível D, a prova será aplicada na data prevista de 26 de setembro. Em ambos os casos a duração é de três horas.
Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) ou pelo e-mail [email protected].