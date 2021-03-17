TCES abre 16 vagas para área de TI com salário de R$ 4,4 mil

Fachada do Tribunal de Contas do Estado (TCES) Crédito: Divulgação/TCES

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) publicou edital de processo seletivo para contratação de profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Estão abertas 16 vagas para técnico de nível superior em regime de designação temporária que vão atuar em projetos da Corte. Também haverá a formação de cadastro de reserva.

As vagas são para as funções de desenvolvedor web, desenvolvedor Full Stack, Business Intelligence (BI) e desenvolvedor DevOps. O salário dos cargos é de RS 4.490,46, além dos benefícios de auxílio-alimentação de R$ 1.561,59, auxílio-creche de R$ 822,03 (quando for o caso), e auxílio-saúde com valor variável conforme a idade.

Todas as funções exigem a formação de nível superior em curso de graduação na área de Tecnologia de Informação e Comunicação ou similares, como engenharias e análise de sistemas, ou alguma graduação diversa, desde que com pós-graduação em área de Tecnologia da Informação.

Os cargos também têm como requisito a comprovação de experiência profissional mínima de um ano na área, e terão carga horária de 40 horas semanais. A seleção tem a validade de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

As vagas ofertadas vão observar a reserva de 17% para candidatos negros e 3% para pessoas indígenas, conforme a autodeclaração como preto ou pardo. O processo seletivo também terá 10% das vagas reservadas a pessoas com deficiência, que deve ter comprovação por laudo médico.

INSCRIÇÕES E EDITAL

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 22 de março de 2021, às 10 horas, até as 17 horas do dia 18 de abril de 2021 no endereço https://www.tcees.tc.br/processoseletivo