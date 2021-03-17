Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • TCES abre 16 vagas para área de TI com salário de R$ 4,4 mil
Seleção

TCES abre 16 vagas para área de TI com salário de R$ 4,4 mil

Processo seletivo é destinado para preencher postos de trabalho temporários além da formação de cadastro de reserva. Vagas são para técnico de nível superior

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:52
Tribunal de Contas do Estado (TCES)
Fachada do Tribunal de Contas do Estado (TCES) Crédito: Divulgação/TCES
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) publicou edital de processo seletivo para contratação de profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Estão abertas 16 vagas para técnico de nível superior em regime de designação temporária que vão atuar em projetos da Corte. Também haverá a formação de cadastro de reserva.
As vagas são para as funções de desenvolvedor web, desenvolvedor Full Stack, Business Intelligence (BI) e desenvolvedor DevOps. O salário dos cargos é de RS 4.490,46, além dos benefícios de auxílio-alimentação de R$ 1.561,59, auxílio-creche de R$ 822,03 (quando for o caso), e auxílio-saúde com valor variável conforme a idade.
Todas as funções exigem a formação de nível superior em curso de graduação na área de Tecnologia de Informação e Comunicação ou similares, como engenharias e análise de sistemas, ou alguma graduação diversa, desde que com pós-graduação em área de Tecnologia da Informação. 
Os cargos também têm como requisito a comprovação de experiência profissional mínima de um ano na área, e terão carga horária de 40 horas semanais. A seleção tem a validade de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Veja Também

Setor de tecnologia tem emprego de sobra; saiba como ter uma chance

As vagas ofertadas vão observar a reserva de 17% para candidatos negros e 3% para pessoas indígenas, conforme a autodeclaração como preto ou pardo. O processo seletivo também terá 10% das vagas reservadas a pessoas com deficiência, que deve ter comprovação por laudo médico.

INSCRIÇÕES E EDITAL

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 22 de março de 2021, às 10 horas, até as 17 horas do dia 18 de abril de 2021 no endereço https://www.tcees.tc.br/processoseletivo.
A seleção será composta pela avaliação e comprovação das informações declaradas, como formação e experiência. Confira o edital completo.

Veja Também

13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

Conheça as 50 profissões com procura em alta nas empresas do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) TCES Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados