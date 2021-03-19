Censo 2021: último dia para se inscrever para recenseador do IBGE

Profissionais atuando em pesquisas do IBGE no Rio de Janeiro Crédito: Agência IBGE/Divulgação

Terminam nesta sexta-feira (19) as inscrições do processo seletivo do IBGE para contratação temporária de 181.898 recenseadores que vão trabalhar no Censo Demográfico 2021. Para o Espírito Santo , são 3.635 chances para a função. Os interessados devem se inscrever no site do Cebraspe , empresa organizadora da seleção.

Na última segunda-feira (15), foram encerradas as inscrições para agentes censitários municipais (ACM) e agentes censitários supervisores (ACS), que coordenarão a operação do Censo em cada cidade.

Para concorrer a uma das mais de 181 mil vagas, distribuídas por 5.297 municípios, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. No ato da inscrição, ele poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

A taxa de inscrição é de R$ 25,77 e deve ser paga até 22 de março em qualquer banco ou pela internet.

REMUNERAÇÃO

Os recenseadores são os profissionais que vão visitar todos os domicílios do país, entrevistando os moradores. A remuneração desses profissionais é por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas entrevistadas.

Há que se considerar ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, que varia de acordo com a região. O IBGE disponibilizou um simular on-line que calcula quanto o profissional deve receber.

Usando o simulador, o candidato pode verificar, por exemplo, que um recenseador que optar por trabalhar no município de Carauari, em plena Floresta Amazônica, onde só se chega de barco ou avião, pode receber remuneração mensal média de R$ 1.853,12, cumprindo jornada de 25 horas semanais.

Já na cidade mais populosa do país, São Paulo, um recenseador que cumpre a mesma carga horária pode receber R$ 1.629,76 por mês. trabalho. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.

PROVAS

Os candidatos a recenseador serão selecionados por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. A prova será aplicada no dia 25 de abril.