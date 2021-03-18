Ufes abre concurso para professores com salário de até R$ 9,6 mil

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou a abertura de concurso público para contratação de professores do quadro permanente. São ofertadas cinco vagas nos campi de Goiabeiras e Maruípe para docentes.
A remuneração mensal varia de acordo com a titulação e o regime de trabalho, podendo chegar a R$ 9,6 mil no caso professores doutores em regime de dedicação exclusiva.
Esse é o segundo concurso público aberto pela Ufes neste mês. A Universidade também publicou edital de certame para contratar 34 servidores técnicos-administrativos.
No concurso para docentes, as vagas oferecidas são para as áreas de Farmácia, Cirurgia, Oceanografia, Engenharia Civil, e de Engenharia Elétrica/Telecomunicações/Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas/Sistemas de Telecomunicações. Veja a titulação mínima exigida para cada vaga no fim da matéria.
As inscrições começam no dia 24 de março e vão até 23 de abril, exceto para a vaga na área de cirurgia, que terá prazo inicial até o dia 2 de abril e, caso não tenham inscritos no período, será reaberta até o dia 23.
As inscrições, juntamente com toda a documentação, deverão ser enviadas para o e-mail do departamento ofertante da vaga. A taxa de inscrição é de R$ 250.
A isenção do pagamento pode ser solicitada até dez dias antes do fim das inscrições por candidato oriundo de família de baixa renda, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), ou que esteja registrado como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Arquivos & Anexos
Edital Concurso Ufes 2021
Veja o documento completo publicado no Diário Oficial
Tamanho do arquivo: 566kb
O concurso terá provas escritas, de aptidão didática, de títulos e de plano de trabalho. Todas as avaliações acontecerão no mês de julho, como prevê o edital, da seguinte forma:
- Escrita - 12/07/2021 - Eliminatória e classificatória
- Aptidão didática - 14/07/2021 - Eliminatória e classificatória
- Prova de títulos - 15/07/2021 - Classificatória
- Plano de trabalho - 16/07/2021 - Classificatória
A bibliografia sugerida para as provas de cada vaga, bem como o formulário de inscrição e de isenção da taxa de inscrição estão disponíveis no site da Ufes.
AS VAGAS
- Farmácia
- Regime de trabalho: Dedicação exclusiva
- Titulação mínima exigida: Graduação em Farmácia. Pós-graduação em doutorado em Ciências Farmacêuticas ou doutorado nas grandes áreas de conhecimento (CNPq)/Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas.
- Inscrições para o e-mail: [email protected]
- Cirurgia/Cirurgia Gastroenterológica
- Regime de trabalho: 20h
- Titulação mínima exigida: Graduação em Medicina, residência médica em cirurgia do aparelho digestivo (reconhecida pelo MEC) e doutorado em Ciências aplicadas à Cirurgia (reconhecida pelo MEC).
- Inscrições para o e-mail: [email protected]
- Oceanografia/Oceanografia Biológica
- Regime de trabalho: Dedicação exclusiva
- Titulação mínima exigida: Graduação (bacharelado ou licenciatura) em Ciências Biológicas, ou Biologia, ou Ecologia, ou Oceanologia/Oceanografia, ou Biologia Marinha, com doutorado em Ecologia, ou Ciências Biológicas, ou Oceanografia, ou Oceanografia Biológica, ou Oceanografia Ambiental, ou Biologia Marinha, ou Ciências Ambientais, ou Sistemas Costeiros e Oceânicos, ou Botânica, ou Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente.
- Inscrições para o e-mail: [email protected]
- Engenharia Civil/Estruturas
- Regime de trabalho: Dedicação exclusiva
- Titulação mínima exigida: Graduação em Engenharia Civil e doutorado em Engenharia com ênfase em Estruturas.
- Inscrições para o e-mail: [email protected]
- Engenharia Elétrica/Telecomunicações/ Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas/Sistemas de Telecomunicações
- Regime de trabalho: Dedicação exclusiva
- Titulação mínima exigida: Graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Telecomunicações, Matemática, Física ou Estatística; e doutorado em Engenharia Elétrica, Matemática ou Física.
- Inscrições para o e-mail: [email protected]
Atualização
19/03/2021 - 1:05
A matéria foi atualizada para incluir a informação sobre o concurso de técnicos-administrativos.