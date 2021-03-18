Ufes abre concurso para professores com salário de até R$ 9,6 mil

Campus da Ufes em Goiabeiras: concurso público Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

A remuneração mensal varia de acordo com a titulação e o regime de trabalho, podendo chegar a R$ 9,6 mil no caso professores doutores em regime de dedicação exclusiva.

No concurso para docentes, as vagas oferecidas são para as áreas de Farmácia, Cirurgia, Oceanografia, Engenharia Civil, e de Engenharia Elétrica/Telecomunicações/Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas/Sistemas de Telecomunicações. Veja a titulação mínima exigida para cada vaga no fim da matéria.

As inscrições começam no dia 24 de março e vão até 23 de abril, exceto para a vaga na área de cirurgia, que terá prazo inicial até o dia 2 de abril e, caso não tenham inscritos no período, será reaberta até o dia 23.

As inscrições, juntamente com toda a documentação, deverão ser enviadas para o e-mail do departamento ofertante da vaga. A taxa de inscrição é de R$ 250.

A isenção do pagamento pode ser solicitada até dez dias antes do fim das inscrições por candidato oriundo de família de baixa renda, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), ou que esteja registrado como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Arquivos & Anexos Edital Concurso Ufes 2021 Veja o documento completo publicado no Diário Oficial Tamanho do arquivo: 566kb Baixar

O concurso terá provas escritas, de aptidão didática, de títulos e de plano de trabalho. Todas as avaliações acontecerão no mês de julho, como prevê o edital, da seguinte forma:

Escrita - 12/07/2021 - Eliminatória e classificatória



Aptidão didática - 14/07/2021 - Eliminatória e classificatória



Prova de títulos - 15/07/2021 - Classificatória



Plano de trabalho - 16/07/2021 - Classificatória



A bibliografia sugerida para as provas de cada vaga, bem como o formulário de inscrição e de isenção da taxa de inscrição estão disponíveis no site da Ufes

AS VAGAS

Farmácia

Regime de trabalho: Dedicação exclusiva

Dedicação exclusiva Titulação mínima exigida: Graduação em Farmácia. Pós-graduação em doutorado em Ciências Farmacêuticas ou doutorado nas grandes áreas de conhecimento (CNPq)/Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas.

Graduação em Farmácia. Pós-graduação em doutorado em Ciências Farmacêuticas ou doutorado nas grandes áreas de conhecimento (CNPq)/Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas. Inscrições para o e-mail: [email protected]

Cirurgia/Cirurgia Gastroenterológica

Regime de trabalho: 20h

20h Titulação mínima exigida: Graduação em Medicina, residência médica em cirurgia do aparelho digestivo (reconhecida pelo MEC) e doutorado em Ciências aplicadas à Cirurgia (reconhecida pelo MEC).

Graduação em Medicina, residência médica em cirurgia do aparelho digestivo (reconhecida pelo MEC) e doutorado em Ciências aplicadas à Cirurgia (reconhecida pelo MEC). Inscrições para o e-mail: [email protected]

Oceanografia/Oceanografia Biológica

Regime de trabalho: Dedicação exclusiva

Dedicação exclusiva Titulação mínima exigida: Graduação (bacharelado ou licenciatura) em Ciências Biológicas, ou Biologia, ou Ecologia, ou Oceanologia/Oceanografia, ou Biologia Marinha, com doutorado em Ecologia, ou Ciências Biológicas, ou Oceanografia, ou Oceanografia Biológica, ou Oceanografia Ambiental, ou Biologia Marinha, ou Ciências Ambientais, ou Sistemas Costeiros e Oceânicos, ou Botânica, ou Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente.

Graduação (bacharelado ou licenciatura) em Ciências Biológicas, ou Biologia, ou Ecologia, ou Oceanologia/Oceanografia, ou Biologia Marinha, com doutorado em Ecologia, ou Ciências Biológicas, ou Oceanografia, ou Oceanografia Biológica, ou Oceanografia Ambiental, ou Biologia Marinha, ou Ciências Ambientais, ou Sistemas Costeiros e Oceânicos, ou Botânica, ou Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente. Inscrições para o e-mail: [email protected]

Engenharia Civil/Estruturas

Regime de trabalho: Dedicação exclusiva

Dedicação exclusiva Titulação mínima exigida: Graduação em Engenharia Civil e doutorado em Engenharia com ênfase em Estruturas.

Graduação em Engenharia Civil e doutorado em Engenharia com ênfase em Estruturas. Inscrições para o e-mail: [email protected]

Engenharia Elétrica/Telecomunicações/ Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas/Sistemas de Telecomunicações

Regime de trabalho: Dedicação exclusiva

Dedicação exclusiva Titulação mínima exigida: Graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Telecomunicações, Matemática, Física ou Estatística; e doutorado em Engenharia Elétrica, Matemática ou Física.

Graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Telecomunicações, Matemática, Física ou Estatística; e doutorado em Engenharia Elétrica, Matemática ou Física. Inscrições para o e-mail: [email protected]