Academia de Polícia Civil do ES abre seleção para contratar docentes

Estão abertas as inscrições para processo seletivo de cadastro de reserva de docentes para atuação nos cursos da Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol). Os valores da hora/aula dependem da titulação do docente e podem chegar a R$ 81.
Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de abril de forma presencial na sede da Acadepol, que fica na Avenida Vitória, nº 2382, bairro Monte Belo, em Vitória.
Para participar é necessário estar quite com obrigações militares e eleitorais, além de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. Veja o edital completo e a ficha de inscrição no fim da matéria.
A seleção consiste em análise de títulos e uma avaliação prática para a disciplina escolhida, caso houver necessidade. São 82 disciplinas disponíveis:
- Anatomia Humana Enfoque Morfológico
- Armamento e Tiro
- Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos em Situação de Vulnerabilidade
- Biossegurança
- Ciência Comportamental
- Conduta Policial
- Crimes Cibernéticos
- Criminalística
- Criminologia aplicada à Segurança Pública
- Criminologia e Seus Aspectos Psicológicos Aplicados à Segurança Pública
- Dependência Química - Aspectos Biopsicossocial
- Direção Defensiva de Veículos
- Disque Denúncia
- Divisão de Promoção Social
- Documentoscopia
- ECRIAD - Estatuto da Criança e do Adolescente
- Emprego de Equipamentos Não Letais (Dispositivo Elétrico Incapacitante)
- Entomologia
- Estatística
- Estruturas e Personalidades
- Ética, Cidadania e Direitos Humanos
- Forense Computacional
- Gerenciamento de Crise
- Gestão Integrada da Segurança Pública
- Identificação Veicular
- Improbidade Administrativa
- Inquérito Policial
- Inteligência Policial
- Introdução a Forense Computacional
- Introdução à Necropsia
- Investigação Policial
- Laboratório de Balística
- Laboratório de DNA
- Laboratório de Fonética
- Laboratório de Informática
- Laboratório de Química Legal
- Lei de Execução Penal
- Lei de Tóxico
- Lei de Trânsito
- Lei Maria da Penha
- Língua e Comunicação/Redação Oficial
- Media Training
- Mediação de Conflito e Gerenciamento de Estresse
- Medicina Legal
- Noções de Direito
- Noções de Fotografia
- Novas Organizações Familiares
- Operação do Sistema DEON ( Delegacia on-line)
- Organização Policial Civil e Disciplinar
- Papiloscopia/Necropapiloscopia
- Perícia em Eletroeletrônicos
- Perícia em Informática
- Perícia em Local de Crime Ambiental
- Perícia em Local de Crime Contra a Vida
- Perícia em Local de Crime Contra o Patrimônio
- Perícia em Local de Crime de Acidente de Trânsito
- Perícia em Local de Furto de Energia
- Perícia Veicular
- Perícias de Informática
- Planejamento Operacional
- Polícia de Proximidade
- Políticas de Segurança Pública
- Prática Cartorária
- Preservação e Valorização da Prova
- Primeiro Socorros e Socorros de Urgência
- Proteção e Assistência à Testemunha
- Psicologia Jurídica
- Psicopatologia Forense
- Qualidade no Atendimento ao Cidadão
- Relações Interpessoais
- Saúde e Segurança no Trabalho
- Sistema de Impressão Digital - AFIS
- Sistemas Informatizados e Cadastros Policiais
- Sketchup
- Tanatologia
- Técnicas de Revista, Contenção, Imobilização e Condução
- Técnicas Operacionais
- Telecomunicações Policiais
- Toxicologia
- Traumatologia
- Uso Diferenciado da Força
- Violência Social
Arquivos & Anexos
Diário Oficial 10/03/2021 - Edital Acadepol
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