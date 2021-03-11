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  • Academia de Polícia Civil do ES abre seleção para contratar docentes
Edital saiu

Academia de Polícia Civil do ES abre seleção para contratar docentes

Inscrições começam nesta quinta-feira (11) e vão até o dia 11 de abril. Valor da hora/aula depende da titulação dos professores. Veja a lista de disciplinas

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:39

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

11 mar 2021 às 11:39
Policia Civil
Policiais civis: seleção para docentes da academia de polícia Crédito: Ricardo Medeiros
Estão abertas as inscrições para processo seletivo de cadastro de reserva de docentes para atuação nos cursos da Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol). Os valores da hora/aula dependem da titulação do docente e podem chegar a R$ 81.
Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de abril de forma presencial na sede da Acadepol, que fica na Avenida Vitória, nº 2382, bairro Monte Belo, em Vitória.

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Para participar é necessário estar quite com obrigações militares e eleitorais, além de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. Veja o edital completo e a ficha de inscrição no fim da matéria.
A seleção consiste em análise de títulos e uma avaliação prática para a disciplina escolhida, caso houver necessidade. São 82 disciplinas disponíveis:
  1. Anatomia Humana Enfoque Morfológico
  2. Armamento e Tiro
  3. Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos em Situação de Vulnerabilidade
  4. Biossegurança
  5. Ciência Comportamental
  6. Conduta Policial
  7. Crimes Cibernéticos
  8. Criminalística
  9. Criminologia aplicada à Segurança Pública
  10. Criminologia e Seus Aspectos Psicológicos Aplicados à Segurança Pública
  11. Dependência Química - Aspectos Biopsicossocial
  12. Direção Defensiva de Veículos
  13. Disque Denúncia
  14. Divisão de Promoção Social
  15. Documentoscopia
  16. ECRIAD - Estatuto da Criança e do Adolescente
  17. Emprego de Equipamentos Não Letais (Dispositivo Elétrico Incapacitante)
  18. Entomologia
  19. Estatística
  20. Estruturas e Personalidades
  21. Ética, Cidadania e Direitos Humanos
  22. Forense Computacional
  23. Gerenciamento de Crise
  24. Gestão Integrada da Segurança Pública
  25. Identificação Veicular
  26. Improbidade Administrativa
  27. Inquérito Policial
  28. Inteligência Policial
  29. Introdução a Forense Computacional
  30. Introdução à Necropsia
  31. Investigação Policial
  32. Laboratório de Balística
  33. Laboratório de DNA
  34. Laboratório de Fonética
  35. Laboratório de Informática
  36. Laboratório de Química Legal
  37. Lei de Execução Penal
  38. Lei de Tóxico
  39. Lei de Trânsito
  40. Lei Maria da Penha
  41. Língua e Comunicação/Redação Oficial
  42. Media Training
  43. Mediação de Conflito e Gerenciamento de Estresse
  44. Medicina Legal
  45. Noções de Direito
  46. Noções de Fotografia
  47. Novas Organizações Familiares
  48. Operação do Sistema DEON ( Delegacia on-line)
  49. Organização Policial Civil e Disciplinar
  50. Papiloscopia/Necropapiloscopia
  51. Perícia em Eletroeletrônicos
  52. Perícia em Informática
  53. Perícia em Local de Crime Ambiental
  54. Perícia em Local de Crime Contra a Vida
  55. Perícia em Local de Crime Contra o Patrimônio
  56. Perícia em Local de Crime de Acidente de Trânsito
  57. Perícia em Local de Furto de Energia
  58. Perícia Veicular
  59. Perícias de Informática
  60. Planejamento Operacional
  61. Polícia de Proximidade
  62. Políticas de Segurança Pública
  63. Prática Cartorária
  64. Preservação e Valorização da Prova
  65. Primeiro Socorros e Socorros de Urgência
  66. Proteção e Assistência à Testemunha
  67. Psicologia Jurídica
  68. Psicopatologia Forense
  69. Qualidade no Atendimento ao Cidadão
  70. Relações Interpessoais
  71. Saúde e Segurança no Trabalho
  72. Sistema de Impressão Digital - AFIS
  73. Sistemas Informatizados e Cadastros Policiais
  74. Sketchup
  75. Tanatologia
  76. Técnicas de Revista, Contenção, Imobilização e Condução
  77. Técnicas Operacionais
  78. Telecomunicações Policiais
  79. Toxicologia
  80. Traumatologia
  81. Uso Diferenciado da Força
  82. Violência Social

Arquivos & Anexos

Diário Oficial 10/03/2021 - Edital Acadepol

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