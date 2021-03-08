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Seleção

Inscrições abertas para 17 vagas de professor substituto no Ifes

Salários podem chegar a R$ 5.831,21, a depender da titulação apresentada. Seleções são para os campi Vitória, Colatina, Itapina e Ibatiba

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:52

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:52
Fecha do Campus Vitória do Ifes
Campus Vitória do Ifes: inscrições para processo seletivo de professor substituto Crédito: Ifes/Divulgação
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para quatro processos seletivos de contratação de professor substituto. São ofertadas 17 vagas nos campi VitóriaColatina, Itapina e Ibatiba.
Os salários variam de acordo com a titulação apresentada pelo candidato e partem de R$ 3.130,85 mensais, no caso de graduação, a  R$ 5.831,21, para doutores. Há ainda auxílio-alimentação (R$ 458,00 para regime de 40 horas semanais), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).

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Todas as vagas possuem carga horária de 40 horas semanais. Os editais possuem validade de um ano, podendo ser prorrogados por mais um ano. Veja as chances por campus e como se inscrever:

COLATINA

Na unidade do Ifes em Colatina, estão abertas quatro chances para professores de Arquitetura e Urbanismo (duas vagas), Ciências Contábeis e Informática.
Facha do campus Colatina do Ifes
Campus Colatina do Ifes: inscrições para processo seletivo de professor substituto Crédito: Ifes/Divulgação
Os interessados podem se inscrever até 18 de março pelo e-mail [email protected]Acesse o edital.

VITÓRIA

No campus Vitória, são sete vagas nas disciplinas de Eletrotécnica, Geografia, Letras-Português, Mecânica, Metalurgia Extrativa, Turismo/Hospedagem 1 e Turismo/Hospedagem 2.
As inscrições vão até o dia 12 de março e devem ser feitas pelo e-mail [email protected]Confira o edital.

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ITAPINA

Ainda no município de Colatina, no campus do Ifes localizado no distrito de Itapina, são oferecidas são quatro vagas de professor substituto nas áreas de Educação, Filosofia, Geografia e Gestão.
As inscrições vão até o dia 15 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do e-mail [email protected]Clique aqui e veja o edital completo.

IBATIBA

Campus Ibatiba do Ifes: inscrições para processo seletivo de professor substituto
Campus Ibatiba do Ifes: inscrições para processo seletivo de professor substituto Crédito: Ifes/Divulgação
No campus Ibatiba, a oferta é de uma vaga para professor substituto na área Florestal, que exige graduação em em Engenharia Florestal, Ciências Florestais ou Recursos Florestais.
As inscrições no processo seletivo vão até o dia 12 de março e devem ser feitas pelo e-mail [email protected]Confira o edital.

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