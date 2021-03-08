Inscrições abertas para 17 vagas de professor substituto no Ifes

Campus Vitória do Ifes: inscrições para processo seletivo de professor substituto Crédito: Ifes/Divulgação

Os salários variam de acordo com a titulação apresentada pelo candidato e partem de R$ 3.130,85 mensais, no caso de graduação, a R$ 5.831,21, para doutores. Há ainda auxílio-alimentação (R$ 458,00 para regime de 40 horas semanais), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).

Todas as vagas possuem carga horária de 40 horas semanais. Os editais possuem validade de um ano, podendo ser prorrogados por mais um ano. Veja as chances por campus e como se inscrever:

COLATINA

Na unidade do Ifes em Colatina, estão abertas quatro chances para professores de Arquitetura e Urbanismo (duas vagas), Ciências Contábeis e Informática.

Campus Colatina do Ifes: inscrições para processo seletivo de professor substituto Crédito: Ifes/Divulgação

VITÓRIA

No campus Vitória, são sete vagas nas disciplinas de Eletrotécnica, Geografia, Letras-Português, Mecânica, Metalurgia Extrativa, Turismo/Hospedagem 1 e Turismo/Hospedagem 2.

Confira o edital. As inscrições vão até o dia 12 de março e devem ser feitas pelo e-mail [email protected]

ITAPINA

Ainda no município de Colatina, no campus do Ifes localizado no distrito de Itapina, são oferecidas são quatro vagas de professor substituto nas áreas de Educação, Filosofia, Geografia e Gestão.

IBATIBA

Campus Ibatiba do Ifes: inscrições para processo seletivo de professor substituto Crédito: Ifes/Divulgação

No campus Ibatiba, a oferta é de uma vaga para professor substituto na área Florestal, que exige graduação em em Engenharia Florestal, Ciências Florestais ou Recursos Florestais.