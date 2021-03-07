12 cidades do ES contratam para 270 vagas; salários chegam a R$ 11,5 mil

Prefeitura de Linhares está com seleção aberta na área de assistência social Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Para quem quer trabalhar no setor público, estão abertas oportunidades em 12 cidades do Espírito Santo . São processos seletivos de prefeituras para contratação de profissionais temporários, além de seleção estagiários. São pelo menos 271 vagas, além de formação de cadastro de reserva, com salários que podem chegar até R$ 11.500.

Veja abaixo as chances, salários e datas para cada seleção:

ÁGUA DOCE DO NORTE

No município de Água Doce do Norte, a prefeitura publicou edital de seleção para profissionais do magistério que vão compor o banco de bolsistas e atuar como professor coordenador das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) no município, com remuneração mensal de R$ 1.000.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 e 10 de março de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município, entre 8h e 16h. Confira o edital (página 13).

ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta divulgou processo seletivo para médicos. São seis vagas mais formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 10.611,82 somando benefícios, além de auxílio-alimentação de R$ 300. As vagas são para os cargos de Clínico Geral, Pediatra, Cardiologista, Ginecologista e Psiquiatra.

As inscrições podem ser feitas nos dias 9 e 10 de março. Os documentos devem ser entregues no auditório da Secretaria de Saúde do município entre 9h e 15h. Confira o edital

ARACRUZ

Prefeitura de Aracruz Crédito: PMA/Divulgação

A Prefeitura de Aracruz abriu seleção de contratação temporária para o cargo de auxiliar de serviços gerais. São 31 vagas, além de cadastro de reserva, voltadas para profissionais com ensino fundamental.

Os salários variam entre R$ 694,95, para carga horária semanal de 30h, e R$ 926,60, para jornada de 40 horas semanais, que poderão ser trabalhadas em regime de escala 12/36.

FUNDÃO

Em Fundão, a prefeitura faz seleção para formar cadastro reserva de profissionais de educação, de nível superior, em designação temporária. Os salários variam entre R$ 1.780,60 e R$ 2.369,98 para jornada semanal de 25h. As chances são para funções do magistério, professores de ensino técnico-pedagógico, além de docentes de diversas disciplinas.

As inscrições podem ser feitas nos dias 8 e 9 de março de forma presencial, na EMEF Professor Ernesto Nascimento, das 7h30 às 11h e das 12h às 15h30. Confira o edital

GOVERNADOR LINDENBERG

A Prefeitura de Governador Lindenberg está com processo seletivo aberto para cadastro de reserva de estagiários. Podem se inscrever estudantes de nível superiores nas áreas de Administração, Arquitetura, Contabilidade, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Agronomia, Farmácia, Pedagogia, Serviço Social, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição.

O valor da bolsa não foi divulgado. As inscrições vão até o dia 12 de março e devem ser feitas de forma presencial, entre 11h e 17h, na sede da prefeitura. Confira o edital

IBIRAÇU

Prefeitura Municipal de Ibiraçu oferece 33 vagas temporárias Crédito: Prefeitura de Ibiraçu/Divulgação

No município de Ibiraçu, a prefeitura publicou edital para contratação temporária de profissionais da área da saúde. São 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 6.956,78.

As vagas são para os cargos de auxiliar de saúde bucal, servente e agente de atendimento ao público, de nível fundamental; para técnico em enfermagem, motorista de ambulância socorrista e motorista de veículo leve no nível médio; e para médico, cardiologista, clínico geral, ginecologista e obstetra, ortopedista, neurologista; pediatra, psiquiatra; cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico bioquímico e, assistente social, no nível superior.

As inscrições podem ser feitas nos dias 8 e 9 de março de forma presencial no Complexo Roque Peruch, de 7h às 13h. Confira o edital

IBITIRAMA

A Prefeitura de Ibitirama divulgou edital para seleção simplificada de 162 profissionais temporários e formação de cadastro de reserva em diversas áreas. São funções para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 9.050,45 mensais. As cargas horárias semanais variam entre 20 e 40 horas.

As vagas são para os cargos como advogado, assistente social, contador, médico, agente de saúde, agente fiscal, eletricista, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fisioterapeuta, motorista, guarda municipal, entre outros.

JAGUARÉ

Prefeitura de Jaguaré está com processo seletivo aberto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em Jaguaré, a prefeitura publicou edital para selecionar candidatos de nível médio e superior na área de saúde e assistência social. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 11.500.

São 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de fiscal sanitário, técnico em Enfermagem, assistente social, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico plantonista (clínico geral, obstetra e pediatra), médico de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e médico psiquiatra.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, pelo site www.jaguare.es.gov.br , entre às 9h do dia 10 e às 17h do dia 12 de março. Confira o edital

JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva divulgou edital para seleção de técnico pedagógico, com três vagas e para formar cadastro de reserva. São requeridos, no mínimo, dois anos de experiência e ensino superior na área. Os salários variam entre R$ 1.436,93 e R$ 2.620,98, com cargas horárias entre 25 e 40 horas por semana. Há ainda vale-alimentação de R$ 250.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 e 10 de março. Os documentos devem ser enviados para o e-mail [email protected] , com o assunto "Inscrição Edital 002/2011". Confira o edital

LINHARES

No município de Linhares, a prefeitura publicou edital para contratação temporária de sete profissionais e recomposição de cadastro de reserva na Secretaria Municipal de Assistência Social. O salários variam entre R$ 1.374,08 e R$ 1.992,02.

As chances são para os cargos de assistente social (30h) e psicólogo (30h), que exigem nível superior, e para condutor de veículos (40h), que exige ensino fundamental completo e CNH categoria D.

[email protected]. Confira o edital. As inscrições serão efetuadas pela internet, a partir das 8h do dia 16 de março e até o dia 18 de março. O candidato deverá encaminhar para o e-mail

MUNIZ FREIRE

Em Muniz Freire, a prefeitura contrata professores em regime de designação temporária. A jornada será de 25 horas, com remuneração de R$ 1.430,95 a R$ 3.366,46. São cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva, para as áreas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, e educação especial.

As inscrições começam na segunda-feira (8) e vão até o dia 12, sendo feitas de forma presencial na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Confira o edital

RIO BANANAL

Já a Prefeitura de Rio Bananal abriu seleção de profissionais temporários para formar cadastro reserva nas áreas de Saúde, Assistência Social, Educação e outras secretarias. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive fundamental incompleto, como para vigia, coveiro e pedreiro.

Prefeitura de Rio Bananal abre vagas para temporários Crédito: Divulgação Prefeitura de Rio Bananal

A especificação de salário no edital foi detalhada apenas para os cargos de enfermeiro, de R$ 5.378 com jornada de 40 horas semanais, e para médico, também com jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 9.413. Os demais cargos tem jornadas entre 12 e 40 horas semanais ou em sistema de 12/36h.