Prodest e Idaf contratam temporários com salário de até R$ 5,4 mil

Prédio da Prodest em Vitória: processo seletivo Crédito: Divulgação/ Prodest

Dois órgãos públicos do governo do Estado abriram inscrições de processos seletivos para contratação de profissionais temporários. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) oferece sete vagas para o cargo de técnico de nível superior. Já o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) seleciona cinco médicos-veterinários.

Os salários podem chegar variam entre R$ 4.599 e R$ 5.416,56, sendo que ambas as seleções há ainda o auxílio-alimentação de R$ 300 mensais. As inscrições para as duas seleções podem ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br

As vagas na autarquia de tecnologia são nas seguintes áreas: Desenvolvedor C# (cinco) e Desenvolvedor de Soluções de Inovação (duas). O salário é de R$ 4.599,13 para uma carga horária de 40 horas semanais. Os contratos terão uma duração máxima de 36 meses.

No caso da seleção da Prodest, as inscrições terminam às 17 horas do próximo dia 17 de março. O processo seletivo é composto por avaliação de títulos, que leva em consideração a experiência profissional e a qualificação profissional (cursos realizados e certificações obtidas).

Médico-veterinário do Idaf atua na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em abatedouros Crédito: Idaf/Divulgação

Já no Idaf, a seleção é para o cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário: médico-veterinário, com salário de R$ 5.416,56. As vagas são para as gerências regionais de Cariacica (2 vagas), Cachoeiro, Colatina e Nova Venécia, com uma vaga cada. Há ainda formação de cadastro de reserva.