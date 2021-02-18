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Censo 2021 tem 4.061 vagas para o ES; veja chance em cada cidade

Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Colatina são os municípios com o maior número de vagas; candidatos precisam ter os níveis fundamental e técnico
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2021 às 12:12

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 12:12

Vagas temporárias no IBGE
No Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), o recenseador registrará as informações coletadas no Censo 2021 Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias
O processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai preencher 4.061 vagas no Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico 2021. Há chances para todos os municípios do Estado.
A oferta é de 3.635 oportunidades para recenseadores, 323 para agente censitário supervisor (ACS) e 103 para agente censitário municipal (ACM). As regras da seleção foram publicadas nesta quinta-feira (18), com 204.307 oportunidades em 5.297 municípios do país. Os postos de trabalho foram divididos em dois editais.
O cargo de recenseador exige que o candidato tenha nível fundamental completo. Neste caso, a remuneração é variável de acordo com a produção. A média salarial é de R$ 1.278,94, para jornada de 25 horas semanais. Veja o quadro de vagas em todo o Brasil. 
Já os cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal têm como requisito o nível médio completo. A remuneração é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. A jornada de trabalho de 40 horas semanais. Veja o quadro de vagas em todo o Brasil.
De acordo com o IBGE, Serra (502), Vila Velha (482), Cariacica (380), Vitória (363), Cachoeiro de Itapemirim (210), Linhares (166), Colatina (126), Guarapari (125) e São Mateus (124) são os municípios capixabas com maior número de vagas.
Para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário superior, as inscrições poderão ser feitas de 19 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021. Para a carreira de recenseador, as inscrições serão recebidas a partir de segunda-feira, dia 23 de fevereiro, com atendimento até 19 de março. O atendimento será feito no site do Cebraspe
Na hora de se inscrever, o candidato precisa escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.
A taxa de inscrição é de R$ 39,49 para agente censitário municipal e supervisor e de R$ 25,77 para recenseador. O valor poderá ser pago pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica.
As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para as demais funções, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade do IBGE.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 18 de abril para os agentes e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. O resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio.
A pesquisa está prevista para ser realizada entre os meses de agosto e outubro deste ano. Todos os cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país.
O Censo Demográfico seria realizado pelo IBGE em 2020 e a seleção para a contratação de profissionais chegou a ter o edital lançado, mas foi cancelado em março por conta da pandemia do novo coronavírus.

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