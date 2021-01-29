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IBGE vai contratar 207 mil temporários para trabalhar no censo

Novo processo seletivo será para preencher vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Edital ainda no primeiro semestre

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 12:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jan 2021 às 12:33
pesquisa do censo do IBGE
IBGE vai contratar profissionais para trabalharem no Censo Demográfico Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 207.332 temporários para trabalhar no Censo Demográfico. A autorização para abertura do processo seletivo foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29). As oportunidades serão destinadas a todos os níveis de escolaridade e o salário pode chegar a R$ 4 mil.
A pesquisa seria realizada em 2020, mas foi cancelada por conta da pandemia do novo Coronavírus. Ainda não há distribuição das vagas por Estados. Entretanto, no edital publicado no último ano, o Espírito Santo contou com 4,1 mil vagas.
A publicação do edital, de acordo com a autorização, deve ocorrer, no máximo, dentro de um prazo de seis meses, ou seja, até julho. A intenção do IBGE é divulgar as regras da seleção antes do prazo. O levantamento censitário está previsto para ser realizado no período de 1º de agosto a 31 de outubro.
Com a autorização, começa o processo de escolha da organizadora do processo seletivo. O último edital foi elaborado pelo Cebraspe. Os candidatos devem ser submetidos à prova objetiva. 
Do total de vagas, 180.100 são para o cargo de recenseador. O candidato precisa ter apenas o ensino fundamental, com remuneração variável por produção, com média de R$ 1.278,94, para jornada de 25 horas semanais.
Já para agente censitário supervisor, com 18.420 postos, a exigência é de ensino médio, com inicial de R$ 1.700 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.
A seleção contará ainda com 5.500 chances para agente censitário municipal O requisito do cargo é ter o ensino médio, com inicial de R$ 2.100 e 40 horas de trabalho semanais

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A a autorização também contempla outros três cargos: agente censitário de pesquisas por telefone, com 180 vagas; codificador censitário, com 120; e supervisor censitário de pesquisa e codificação, com 12.
As funções de agente censitário de pesquisas por telefone e codificador exigem ensino médio, enquanto supervisor será destinado a quem tem formação de nível superior. A remuneração para esses cargos não foi divulgada.
O prazo de validade dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado, de acordo com as necessidades do IBGE.

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