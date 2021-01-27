Abertos 30 concursos públicos e seleções com salários até R$ 33 mil

Pelo menos 30 concursos públicos e processos seletivos simplificados estão abertos em todo o país com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há vagas para cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 33.689,10 no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O prazo para se inscrever vai até 3 de fevereiro. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
No governo federal, são 3 mil vagas para carreira policial. Os certames são para preencher 1.500 postos na Polícia Federal e 1.500 na Polícia Rodoviária Federal. Para participar, é necessário ter nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 23.692,74.
Já no Espírito Santo, as prefeituras de Mimoso do Sul e Ibiraçu divulgaram editais para a contratação de profissionais em designação temporária.