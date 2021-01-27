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Temporários e efetivos

Abertos 30 concursos públicos e seleções com salários até R$ 33 mil

Lista conta com os certames das polícias Federal e Rodoviária Federal, com 1.500 vagas cada. Prefeituras do ES vão contratar temporários

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jan 2021 às 09:43
Polícia Federal
Concurso da Polícia Federal vai preencher 1.500 vagas Crédito: Facebook/Polícia Federal
Pelo menos 30 concursos públicos e processos seletivos simplificados estão abertos em todo o país com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há vagas para cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 33.689,10 no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O prazo para se inscrever vai até 3 de fevereiro. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
No governo federal, são 3 mil vagas para carreira policial. Os certames são para preencher 1.500 postos na Polícia Federal e 1.500 na Polícia Rodoviária Federal. Para participar, é necessário ter nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 23.692,74.
Já no Espírito Santo, as prefeituras de Mimoso do Sul e Ibiraçu divulgaram editais para a contratação de profissionais em designação temporária.

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