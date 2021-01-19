Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Provas do concurso da PRF serão no dia 28 de março: veja o que estudar
Edital publicado

Provas do concurso da PRF serão no dia 28 de março: veja o que estudar

Edital da seleção da Polícia Rodoviária Federal para 2021 prevê prova objetiva será composta de 120 questões, distribuídas por três blocos. São 1.500 vagas abertas

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 11:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jan 2021 às 11:25
Imagens da Operação Repressão Qualificada, realizada pela Polícia Civil em parceria com a PRF
Operação da PRF em Cariacica, no Espírito Santo: concurso Crédito: Divulgação/PCES
As provas objetivas e discursivas do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) serão aplicadas no dia 28 de março de 2021 em todas as capitais brasileiras. O edital de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (19).
O certame tem como objetivo preencher 1.500 vagas de policial rodoviário federal. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação. As inscrições começam no dia 25 de janeiro e poderão ser feitas até 12 de fevereiro de 2021, no site do Cebraspe.

Veja Também

PRF publica edital de concurso público de 2021 com 1.500 vagas

De acordo com o edital, os exames serão realizados no período da tarde e terão a duração de 4h30. A prova contará com 120 questões, distribuídas por três blocos. Para o bloco I serão 55 questões, enquanto o bloco II contará com 30 e o bloco III, com 35. O exame objetivo será constituído de itens para julgamento dos itens, que será "Certo" ou "Errado".
No mesmo dia, os participantes serão submetidos a um texto dissertativo, com até 30 linhas. O teste vai valer 20 pontos.
A diretora pedagógica do CEP Concursos, Ivone Goldner, destaca que o concurso da PRF não tem exigência de altura mínima nem idade máxima. Ela lembra que faltam apenas 67 dias até a data da prova para a Polícia Rodoviária Federal e os candidatos devem fazer um plano de estudo emergencial.
Ivone orienta dividir os 67 dias pelo número de disciplinas que deve estudar, que são 14. Com esta divisão, sugerida pela diretora, dará, aproximadamente, 5 dias de estudo para cada disciplina.

Veja Também

Live de A Gazeta traz dicas para o concurso da Polícia Federal e conta a rotina da profissão

“Deve ser montado um calendário, com a meta diária a ser atingida, de forma que o estudante consiga exaurir todo o conteúdo da disciplina no prazo de 5 dias. Pode também diminuir o número de dias de estudo de determinada disciplina, com a finalidade de aumentar a quantidade de dias de outra matéria, de acordo com a necessidade de cada candidato. Se já sabe bastante português, por exemplo, melhor usar menos tempo para essa disciplina”, ressalta.
Como o tempo é escasso até a data da prova, Ivone lembra que renderá muito mais se o candidato estudar uma matéria de cada vez, sendo que, todo sábado e domingo, deverá fazer revisão mediante resolução de questões e simulados de todas as disciplinas.
O ideal é o candidato estudar, no mínimo, 6 horas líquidas por dia, devendo fazer pausas de 10 minutos a cada 1 hora de estudo e intervalo de pelo menos 1 hora a cada 3 horas estudadas.

Veja Também

PF publica edital de concurso com 1,5 mil vagas e salário até R$ 23 mil

“Para quem tem que conciliar trabalho e estudo, dificilmente conseguirá estudar 6 horas por dia, mas, lembre-se, é possível, estudando 2 horas por dia, caso já tenha razoável conhecimento das disciplinas, adquirir importante competitividade”, orienta.
Outra observação da diretora é que além da prova objetiva, o candidato deverá treinar redação para a prova discursiva, que será aplicada no mesmo dia da prova objetiva, além de já iniciar de imediato o treinamento para o teste de esforço físico.

O QUE CAI NA PROVA

  • Bloco I, com 55 questões:
  • Língua portuguesa
  • Raciocínio lógico matemático
  • Informática
  • Ética e cidadania
  • Física
  • Geopolítica
  • Língua estrangeira, com opções entre inglês e espanhol
  • Bloco II, com 30 questões:
  • Legislação de trânsito 
  • Bloco III, com 35 questões:
  • Direito administrativo
  • Direito constitucional
  • Direito penal
  • Direito processual penal
  • Legislação especial 
  • Direitos humanos

ETAPAS DO CONCURSO

  • Prova objetiva e discursiva
  • Exames de aptidão física
  • Avaliação psicológica
  • Apresentação de documentos
  • Exames de saúde
  • Análise de títulos
  • Curso de formação profissional (segunda fase do certame)

LEIA MAIS

Os 15 concursos públicos que vão "bombar" em 2021

Edital do concurso da Secretaria da Fazenda do ES sai até fevereiro

Lei concede isenção de taxa em concursos para pessoas com deficiência no ES

Provas do concurso da PF serão no dia 21 de março: veja o que estudar

Na Assembleia, Casagrande anuncia concursos para militares e Polícia Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados