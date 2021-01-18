PRF publica edital de concurso público de 2021 com 1.500 vagas

Operação da PRF apreende submetralhadora artesanal em Vila Velha Crédito: Divulgação/PRF

A espera acabou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou no início da noite desta segunda-feira (19) o aguardado edital de abertura do concurso público com 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. A remuneração é de R$ 9.899,88, mais auxílio alimentação de R$ 458.



O edital foi publicado primeiramente no site do Cebraspe e, nesta terça-feira (19), também saiu no no Diário Oficial da União (DOU). Clique aqui para ler o edital

As inscrições começam no dia 25 de janeiro e poderão ser feitas até 12 de fevereiro de 2021, no site da organizadora . O limite para o pagamento da taxa é até o dia 5 de março de 2021. O valor é de R$ 180.

Para concorrer, é necessário ter nível superior e carteira de habilitação. Além das oportunidades iniciais, a PRF deve convocar 500 aprovados para o segundo curso de formação em 2022, totalizando 2.000 vagas, como anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro

O concurso para provimento do cargo de policial rodoviário federal tem abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público. De acordo com a PRF, o policial recém empossado permanecerá preferencialmente no local de sua primeira lotação por um período mínimo de três anos.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 28 de março de 2021, em todas as capitais do Brasil. A seleção contará também com Teste de Aptidão Física (TAF); avaliação psicológica, composta de teste psicotécnico; apresentação de documentos; avaliação de saúde, composta por exames clínicos, laboratoriais e avaliação de junta médica; avaliação biopsicossocial para os candidatos que se inscreveram na condição de pessoa com deficiência; avaliação de títulos; procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclararem negros.

Os candidatos também serão submetidos ao Curso de Formação Profissional. Durante o treinamento, o valor pago como bolsa é de R$ 4.049,94, metade do subsídio inicial.

Cronograma

Inscrições: 25 de janeiro a 12 de fevereiro de 2021



Período para solicitação da isenção: 25 de janeiro a 5 de março de 2021

25 de janeiro a 5 de março de 2021 Data Limite para pagamento da taxa: 5 de março de 2021

5 de março de 2021 Prova objetiva e discursiva (eliminatório e classificatório): 28 de março de 2021

(eliminatório e classificatório): 28 de março de 2021 Apresentação de documentos e preenchimento da FIP – upload: 04 a 10 de maio de 2021

04 a 10 de maio de 2021 Exame de capacidade física (eliminatório): 08 e 09 de maio de 2021

(eliminatório): 08 e 09 de maio de 2021 Avaliação psicológica (eliminatório): 16 de maio de 2021

(eliminatório): 16 de maio de 2021 Prova de títulos (classificatório): 09 e 10 de junho de 2021

(classificatório): 09 e 10 de junho de 2021 Heretoidentificação da condição de candidatos negros: 12 e 13 de junho de 2021

12 e 13 de junho de 2021 Avaliação biopsicossocial: 19 de junho de 2021

19 de junho de 2021 Avaliações de médica presencial (eliminatório): 19 e 20 de julho de 2021

(eliminatório): 19 e 20 de julho de 2021 Investigação social (eliminatório): 04 a 10 de maio de 2021

Curso de Formação – 1ª turma

Matrícula Online: 1ª convocação: 03 e 04 de agosto de 2021

03 e 04 de agosto de 2021 Matrícula Online: 2ª convocação: 07 e 08 de agosto de 2021

07 e 08 de agosto de 2021 Apresentação na UniPRF para o CFP: 10 de agosto de 2021

10 de agosto de 2021 Formatura do CFP: 17 de dezembro de 2021