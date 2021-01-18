PRF publica edital de concurso público de 2021 com 1.500 vagas

A espera acabou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou no início da noite desta segunda-feira (19) o aguardado edital de abertura do concurso público com 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. A remuneração é de R$ 9.899,88, mais auxílio alimentação de R$ 458.
O edital foi publicado primeiramente no site do Cebraspe e, nesta terça-feira (19), também saiu no no Diário Oficial da União (DOU). Clique aqui para ler o edital.
As inscrições começam no dia 25 de janeiro e poderão ser feitas até 12 de fevereiro de 2021, no site da organizadora. O limite para o pagamento da taxa é até o dia 5 de março de 2021. O valor é de R$ 180.
Para concorrer, é necessário ter nível superior e carteira de habilitação. Além das oportunidades iniciais, a PRF deve convocar 500 aprovados para o segundo curso de formação em 2022, totalizando 2.000 vagas, como anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro.
O concurso para provimento do cargo de policial rodoviário federal tem abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público. De acordo com a PRF, o policial recém empossado permanecerá preferencialmente no local de sua primeira lotação por um período mínimo de três anos.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 28 de março de 2021, em todas as capitais do Brasil. A seleção contará também com Teste de Aptidão Física (TAF); avaliação psicológica, composta de teste psicotécnico; apresentação de documentos; avaliação de saúde, composta por exames clínicos, laboratoriais e avaliação de junta médica; avaliação biopsicossocial para os candidatos que se inscreveram na condição de pessoa com deficiência; avaliação de títulos; procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclararem negros.
Os candidatos também serão submetidos ao Curso de Formação Profissional. Durante o treinamento, o valor pago como bolsa é de R$ 4.049,94, metade do subsídio inicial.
Cronograma
- Inscrições: 25 de janeiro a 12 de fevereiro de 2021
- Período para solicitação da isenção: 25 de janeiro a 5 de março de 2021
- Data Limite para pagamento da taxa: 5 de março de 2021
- Prova objetiva e discursiva (eliminatório e classificatório): 28 de março de 2021
- Apresentação de documentos e preenchimento da FIP – upload: 04 a 10 de maio de 2021
- Exame de capacidade física (eliminatório): 08 e 09 de maio de 2021
- Avaliação psicológica (eliminatório): 16 de maio de 2021
- Prova de títulos (classificatório): 09 e 10 de junho de 2021
- Heretoidentificação da condição de candidatos negros: 12 e 13 de junho de 2021
- Avaliação biopsicossocial: 19 de junho de 2021
- Avaliações de médica presencial (eliminatório): 19 e 20 de julho de 2021
- Investigação social (eliminatório): 04 a 10 de maio de 2021
- Curso de Formação – 1ª turma
- Matrícula Online: 1ª convocação: 03 e 04 de agosto de 2021
- Matrícula Online: 2ª convocação: 07 e 08 de agosto de 2021
- Apresentação na UniPRF para o CFP: 10 de agosto de 2021
- Formatura do CFP: 17 de dezembro de 2021
- Curso de Formação – 2ª Turma
- Convocação para a matrícula: 18 de janeiro de 2022
- Matrícula Online: 1ª convocação: 19 e 20 de janeiro de 2022
- Matrícula Online: 2ª convocação: 21 e 25 de janeiro de 2022
- Apresentação na UniPRF para o CFP: 01 de fevereiro de 2022
- Formatura do CFP: 10 de junho de 2022