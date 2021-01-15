Governo do ES abre seleção com remuneração de até R$ 4,5 mil

Secti vai selecionar profissionais de níveis técnico e superior Crédito: Pixabay

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de engenheiro civil e técnico de nível médio - especialidade edificações. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.

Os contratos serão temporários. As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 18 de janeiro de 2021, no site

Os dois postos terão carga horária de 40 horas semanais. Para concorrer ao cargo de engenheiro civil pleno, é necessário ter curso superior na área, experiência comprovada mínima de 2 anos na administração pública e registro no conselho de classe. O salário é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300.

Já os candidatos ao cargo de técnico em edificações precisam ter o curso técnico completo, experiência comprovada mínima de 1 ano em Autocad e registro no conselho de classe. A remuneração mensal é de R$ 2.362,16, mais R$ 300 de auxílio alimentação.