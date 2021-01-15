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Temporários

Governo do ES abre seleção com remuneração de até R$ 4,5 mil

Oportunidades são para os cargos de engenheiro civil e técnico em edificações; selecionado vão trabalhar na Secti por  um ano

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:48
Prova de concurso público
Secti vai selecionar profissionais de níveis técnico e superior Crédito: Pixabay
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de engenheiro civil e técnico de nível médio - especialidade edificações. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.
Os contratos serão temporários. As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 18 de janeiro de 2021, no site .
Os dois postos terão carga horária de 40 horas semanais. Para concorrer ao cargo de engenheiro civil pleno, é necessário ter curso superior na área, experiência comprovada mínima de 2 anos na administração pública e registro no conselho de classe. O salário é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300.

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Já os candidatos ao cargo de técnico em edificações precisam ter o curso técnico completo, experiência comprovada mínima de 1 ano em Autocad e registro no conselho de classe. A remuneração mensal é de R$ 2.362,16, mais R$ 300 de auxílio alimentação.
Os selecionados vão trabalhar na Secti por 12 meses. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos.

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