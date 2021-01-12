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Temporários

Secretaria de Trabalho do ES abre seleção com salário de até R$ 4,5 mil

Ao todo são 12 vagas, distribuídas por dois editais; todas as oportunidades são destinadas a profissionais com nível superior completo; veja como se inscrever

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jan 2021 às 14:52
Prova de concurso público
Setades abre vagas para candidatos de nível superior Crédito: Pixabay
A Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (Setades) vai contratar profissionais de nível superior temporários. O processo seletivo simplificado oferece 12 vagas para cargos de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 5,2 mil.
A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais e a seleção será feita por meio de avaliação de títulos.
Ao todo, são dois editais. No primeiro, N° 03/2020, são 10 oportunidades para o cargo de técnico de técnico de nível superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
As chances são para quem tem formação em Serviço Social (3); Ciências Econômicas (2);  Ciências Sociais, Antropologia ou Sociologia (2); Comunicação Social ou Psicologia (1); e Enfermagem (2). A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, das 10 horas de 14 de janeiro até as 17 horas do dia 19 de janeiro de 2021.

OUTROS CARGOS

A Setades também lançou um segundo edital (N° 04/2021), com duas vagas para técnico de nível superior. Há uma vaga para formação em Serviço Social e uma para Psicologia. A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação no valor de R$ 300.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, das 10 horas do dia 14 de janeiro até as 17 horas do dia 22 de janeiro de 2021. Os selecionados vão atuar no Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.

Atualização

13/01/2021 - 2:16
Após a publicação desta matéria na terça-feira (12), a Setades publicou novos editais nesta quarta (13) que alterou os cargos de especialista em desenvolvimento humano e social, analista do executivo e especialista em gestão, regulação e vigilância em saúde para técnico de nível superior. A publicação também mudou o salário de R$ 4.354,27 e R$ 5.200,61 para R$ 4.599,13. O edital 03/2021 alterou, ainda, a data limite de inscrição do edital 03/2021 do dia 17 para o dia 19 de janeiro. O texto foi atualizado.

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