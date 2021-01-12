Secretaria de Trabalho do ES abre seleção com salário de até R$ 4,5 mil

Após a publicação desta matéria na terça-feira (12), a Setades publicou novos editais nesta quarta (13) que alterou os cargos de especialista em desenvolvimento humano e social, analista do executivo e especialista em gestão, regulação e vigilância em saúde para técnico de nível superior. A publicação também mudou o salário de R$ 4.354,27 e R$ 5.200,61 para R$ 4.599,13. O edital 03/2021 alterou, ainda, a data limite de inscrição do edital 03/2021 do dia 17 para o dia 19 de janeiro. O texto foi atualizado.