Os 15 concursos públicos que vão "bombar" em 2021

Tribunal Superior Eleitoral

A corporação está autorizada a abrir concurso público com 1.500 vagas, sendo 893 para agente, 123 para delegado, 400 para escrivão e 84 para papiloscopista. O salário varia de R$ 12.441 a R$ 23.130,48. O edital deve ser publicado até junho de 2021, mas a previsão é de que saia em janeiro. A banca organizadora, Cebraspe, já foi escolhida.

A PRF já está autorizada para abrir 1.500 vagas para o cargos de policial rodoviário federal. Além de nível superior, os candidatos devem ter carteira de habilitação. O salário inicial é de R$ 10,3 mil. O edital está previsto para janeiro.

Receita Federal fez um pedido de concurso com 3.360 vagas, sendo 2.050 para área tributária e aduaneira e 1.310 para administrativa. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. A remuneração para o cargo de auditor é de R$ 21.487,09, enquanto que de analista R$ 12.142,39 e de assistente-técnico de R$ 4.137,97.

A previsão é de que sejam abertas 120 vagas na área de TI. O salário inicial é de R$ 3,8 mil. A diretoria da instituição havia divulgado que a intenção era abrir dois concursos em 2020, mas os planos foram adiados por conta da pandemia. Há ainda a previsão de abrir seleção para escriturário.

Todos os anos o Ministério das Relações Exteriores realiza concurso para diplomatas. A oferta gira em torno de 25 oportunidades. A carreira é destinada a quem tem nível superior em qualquer área. O salário passa de R$ 19 mil.

Os preparativos para o concurso estão suspensos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A previsão é de que sejam oferecidas 40 vagas para policial legislativo e analistas de nível superior.

As oportunidades serão para a carreira de auditor externo, que exige o nível superior. A remuneração inicial do cargo é de R$ 21 mil. A previsão é de que sejam abertas 30 vagas

A agência reguladora solicitou a abertura de 101 vagas neste ano. As oportunidades serão para cargos de técnico, analista e especialista em recursos hídricos. O salário inicial é de R$ 7.016.

O banco aguarda a autorização para abrir 260 vagas, sendo 200 para analista, 30 para técnico e 30 para procurador. A remuneração pode chegar a R$ 21.472.

O concurso foi anunciado pelo governador Renato Casagrande durante a prestação de contas na Assembleia Legislativa. Ainda não há informações de quantas vagas deverão ser preenchidas no certame. O maior volume de oportunidades deverá ser para o cargo de soldado, que exige o nível médio. O subsídio do cargo é de R$ 3.137,76.

O governador Renato Casagrande (PSB), durante entrevista à CBN, garantiu que vai abrir concurso público para a contratação de professores. O total de vagas ainda não está defino. Segundo ele, o certame vai repor servidores que se aposentaram ou se exoneraram dos cargos. A remuneração pode chegar a R$ 3.554,92.

Serão oferecidas 50 vagas para o cargo de auditor da Receita Estadual. Os candidatos devem ter curso superior e os aprovados vão receber salário de R$ 12 mil.

O anúncio de um novo concurso na Polícia Civil do Estado foi feito pelo governador Renato Casagrande. Não há informações sobre cargos e vagas. No entanto, a expectativa é de que as oportunidades sejam para o cargos de delegado, que teve seleção cancelada no início do ano.

O Ibama enviou pedido ao Ministério da Economia para abrir concurso com cerca de 2 mil vagas, distribuídas pelos cargos de técnico e analista. A remuneração é de R$ 4.063 e R$ 8.547, respectivamente. A seleção está no radar do governo federal, após pressão de investidores por políticas ambientais mais efetivas.