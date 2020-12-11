Edital para 1.500 vagas na Polícia Federal deve sair em até seis meses

Agora é oficial. A Polícia Federal está autorizada a abrir concurso público com 1.500 vagas para cargos de nível superior. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (11). A corporação tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 11 de junho de 2021. Na última quarta-feira, o aval já estava disponibilizado para consulta no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do governo federal.
A portaria foi assinada pelo diretor-geral da PF, Rolando Alexandre de Souza. Todas as oportunidades são para cargos de nível superior em qualquer área, com exceção do delegado, que precisa ter curso superior em Direito. Além disso, é necessário para todas as funções que o candidato tenha carteira de habilitação.
As vagas para os seguintes cargos:
- Delegado (123)
- Escrivão (400)
- Papiloscopista (84)
- Agente de polícia federal (893)
A remuneração é de R$ 12.441,26 para agente, escrivão e papiloscopista. Já para delegado, é de R$ 23.130,48.
Embora haja um prazo para a publicação do edital de abertura do certame, a expectativa é de que o documento seja publicado em breve. As regras da seleção estão praticamente prontas, como já afirmou o presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas. A PF tem a intenção inicial de liberar a seleção ainda em dezembro. O próximo passo é definir a banca organizadora.
Caso a corporação consiga publicar o edital ainda em dezembro, a aplicação das provas pode ocorrer em abril de 2021, com realização dos testes de aptidão física em junho e dois cursos de formação, respectivamente, em janeiro e junho de 2022.
O último concurso da Polícia Federal foi realizado em 2018, com 500 vagas.