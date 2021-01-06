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Edital do concurso da PRF com 1.500 vagas sai no dia 19 de janeiro

Inscrições devem começar no dia 25 de janeiro e as provas serão aplicadas em 28 de março; confira as novidades do processo seletivo

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:07
Trabalho da PRF
PRF contará com o reforço de 1.500 servidores Crédito: Facebook PRF/Divulgação
O edital do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será publicado no Diário Oficial da União no dia 19 de janeiro e as provas devem ser aplicadas em 28 de março. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da corporação, Eduardo Aggio, durante entrevista coletiva sobre as novidades do processo seletivo.
Segundo ele, este é o maior certame realizado pela corporação. A seleção vai oferecer 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal e os aprovados devem ser nomeados até dezembro deste ano. O processo seletivo foi autorizado no dia 24 de dezembro de 2020 pelo Ministério da Economia.
Além das oportunidades iniciais, em janeiro de 2022 serão convocados mais 500 aprovados, totalizando 2 mil vagas anunciadas por diversas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro.
As inscrições vão começar no dia 25 de janeiro, com pagamento da taxa de inscrição até 5 de março. O valor da participação, no entanto, não foi divulgado pela PRF. Os interessados poderão se inscrever pela internet, no endereço eletrônico do Cebraspe, antigo Cespe/UnB.

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Para concorrer ao cargo, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

PROVAS

As provas objetivas contarão com 120 questões, distribuídas por três blocos. Os exames serão aplicados no dia 28 de março em todas as capitais brasileiras.
A diretora de gestão de pessoas da corporação, Silvia Borges, informou que o primeiro bloco contará com 55 questões, distribuídas pelas disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, física, cidadania, geopolítica e língua estrangeira, com opções em inglês ou espanhol.

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O segundo será composto por 30 questões de legislação de trânsito, enquanto que o terceiro bloco terá 35 questões sobre direito, incluindo temas de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação especial e recursos humanos. Na parte de legislação de trânsito, a diretora adiantou que será cobrada a lei 14.071 de 2020.

SAIBA MAIS SOBRE O CONCURSO DA PRF

Cronograma:

  • Publicação do edital: 19 de janeiro
  • Início das inscrições: 25 de janeiro
  • Prazo para pagamento da taxa: até 5 de março
  • Aplicação da prova objetiva: 28 de março
  • Teste de Aptidão Física: 8 e 9 de maio
  • Resultado: 2 de agosto 
  • Matrícula da primeira turma de formação: 3 e 4 de agosto 
  • Formação: 17 de dezembro

Etapas

  • Prova objetiva e discursiva
  • Teste de Aptidão Física (TAF)
  • Prova de títulos
  • Exame psicológico
  • Exame médico
  • Investigação social
  • Curso de formação

Provas objetivas

Os exames terão 120 questões, distribuídas por três blocos:
  • Primeiro bloco: 55 questões, versando sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, física, cidadania, geopolítica e língua estrangeira, com opções em inglês ou espanhol.
  • Segundo bloco: 30 questões de legislação de trânsito.
  • Terceiro bloco: 35 questões sobre direito, incluindo temas de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação especial e recursos humanos. 

Teste de Aptidão Física (TAF)

A avaliação será realizada em maio e os candidatos terão que fazer exercícios de:
  • Barra fixa
  • Abdominal
  • Corrida 
  • Salto na caixa de areia

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