Edital do concurso da PRF com 1.500 vagas sai no dia 19 de janeiro

PRF contará com o reforço de 1.500 servidores Crédito: Facebook PRF/Divulgação

O edital do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será publicado no Diário Oficial da União no dia 19 de janeiro e as provas devem ser aplicadas em 28 de março. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da corporação, Eduardo Aggio, durante entrevista coletiva sobre as novidades do processo seletivo.

As inscrições vão começar no dia 25 de janeiro, com pagamento da taxa de inscrição até 5 de março. O valor da participação, no entanto, não foi divulgado pela PRF. Os interessados poderão se inscrever pela internet, no endereço eletrônico do Cebraspe, antigo Cespe/UnB.

Para concorrer ao cargo, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

PROVAS

As provas objetivas contarão com 120 questões, distribuídas por três blocos. Os exames serão aplicados no dia 28 de março em todas as capitais brasileiras.

A diretora de gestão de pessoas da corporação, Silvia Borges, informou que o primeiro bloco contará com 55 questões, distribuídas pelas disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, física, cidadania, geopolítica e língua estrangeira, com opções em inglês ou espanhol.

O segundo será composto por 30 questões de legislação de trânsito, enquanto que o terceiro bloco terá 35 questões sobre direito, incluindo temas de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação especial e recursos humanos. Na parte de legislação de trânsito, a diretora adiantou que será cobrada a lei 14.071 de 2020.

SAIBA MAIS SOBRE O CONCURSO DA PRF

Cronograma:

Publicação do edital: 19 de janeiro



Início das inscrições: 25 de janeiro

25 de janeiro Prazo para pagamento da taxa: até 5 de março

até 5 de março Aplicação da prova objetiva: 28 de março

28 de março Teste de Aptidão Física: 8 e 9 de maio

8 e 9 de maio Resultado: 2 de agosto

2 de agosto Matrícula da primeira turma de formação: 3 e 4 de agosto

3 e 4 de agosto Formação: 17 de dezembro

Etapas

Prova objetiva e discursiva



Teste de Aptidão Física (TAF)

Prova de títulos

Exame psicológico

Exame médico

Investigação social

Curso de formação

Provas objetivas

Os exames terão 120 questões, distribuídas por três blocos:

Primeiro bloco: 55 questões, versando sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, física, cidadania, geopolítica e língua estrangeira, com opções em inglês ou espanhol.

Segundo bloco: 30 questões de legislação de trânsito.

Terceiro bloco: 35 questões sobre direito, incluindo temas de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação especial e recursos humanos.

Teste de Aptidão Física (TAF)

A avaliação será realizada em maio e os candidatos terão que fazer exercícios de: