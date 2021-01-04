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PRF define empresa que vai organizar concurso com 1.500 vagas

Edital com as regras do certame está previsto para ser publicado até o final de janeiro. Provas devem ser aplicadas no primeiro semestre de 2021

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 13:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jan 2021 às 13:42
Trabalho da PRF nas estradas
Blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF): concurso em 2021 Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) definiu que a banca organizadora do concurso público preparado para 2021 será o Cebraspe, antigo Cespe/UnB. A dispensa de licitação foi publicada no dia 31 de dezembro de 2020 no Diário Oficial da União. O certame vai oferecer 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. 
Os candidatos devem ter nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. A seleção foi autorizada no final de dezembro pelo Ministério da Economia e tem como prazo seis meses para lançar as regras.
Nos próximos dias, deve ocorrer a assinatura do contrato entre a organizadora e a corporação. A previsão é de que o edital de abertura do processo seletivo seja divulgado na segunda quinzena de janeiro. Já as provas devem ser aplicadas ainda no primeiro semestre de 2021.
O cronograma oficial deve ser divulgado no próximo dia 6 de janeiro, durante entrevista coletiva marcada pela corporação.

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O concurso para policial rodoviário federal foi realizado em 2018 e contou com uma oferta de 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe. Na ocasião, a seleção contou com provas objetivas, dissertativas, exames de capacidade física, exames de saúde, avaliação psicológica análise de títulos, investigação social e curso de formação.
Nos exames objetivos, os candidatos responderam 120 itens, com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira, legislação de trânsito, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial e direitos humanos e cidadania.

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