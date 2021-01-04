PRF define empresa que vai organizar concurso com 1.500 vagas

Blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF): concurso em 2021 Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Polícia Rodoviária Federal (PRF) definiu que a banca organizadora do concurso público preparado para 2021 será o Cebraspe, antigo Cespe/UnB. A dispensa de licitação foi publicada no dia 31 de dezembro de 2020 no Diário Oficial da União. O certame vai oferecer 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal.

Nos próximos dias, deve ocorrer a assinatura do contrato entre a organizadora e a corporação. A previsão é de que o edital de abertura do processo seletivo seja divulgado na segunda quinzena de janeiro. Já as provas devem ser aplicadas ainda no primeiro semestre de 2021.

O cronograma oficial deve ser divulgado no próximo dia 6 de janeiro, durante entrevista coletiva marcada pela corporação.

O concurso para policial rodoviário federal foi realizado em 2018 e contou com uma oferta de 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe. Na ocasião, a seleção contou com provas objetivas, dissertativas, exames de capacidade física, exames de saúde, avaliação psicológica análise de títulos, investigação social e curso de formação.