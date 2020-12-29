Polícia Rodoviária Federal é autorizada a abrir 1.500 vagas em concurso

Trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas estradas do Brasil Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A corporação tem prazo de seis meses para lançar o edital de abertura, ou seja, até junho do próximo ano. No entanto, a previsão é de que as regras sejam divulgadas em janeiro. Após a confirmação, o próximo passo é a escolha da banca que ficará responsável pela execução do processo seletivo. Antes mesmo do aval do ministério de Paulo Guedes , a PRF já havia formado a comissão interna para adiantar os processos.

A seleção contará com oportunidades para o cargo de policial rodoviário, que tem como requisito nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

De acordo com informação da PRF, o certame contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação.

O último concurso da PRF foi realizado em 2018, com 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe.