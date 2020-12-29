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Edital em janeiro

Polícia Rodoviária Federal é autorizada a abrir 1.500 vagas em concurso

Oportunidades serão para policial rodoviário federal, destinadas a quem tem nível superior; remuneração inicial do cargo é de R$ 10,3 mil

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 12:57
Trabalho da PRF nas estradas
Trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas estradas do Brasil Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai abrir concurso público para preencher 1.500 vagas em 2021. A autorização para a abertura do certame foi confirmada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de dezembro. O documento foi assinado pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade.
A corporação tem prazo de seis meses para lançar o edital de abertura, ou seja, até junho do próximo ano. No entanto, a previsão é de que as regras sejam divulgadas em janeiro. Após a confirmação, o próximo passo é a escolha da banca que ficará responsável pela execução do processo seletivo. Antes mesmo do aval do ministério de Paulo Guedes, a PRF já havia formado a comissão interna para adiantar os processos.
A seleção contará com oportunidades para o cargo de policial rodoviário, que tem como requisito nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.
O presidente Jair Bolsonaro havia anunciado por diversas vezes que o concurso iria oferecer 2 mil vagas. Entretanto, a autorização foi de 1.500 postos, como ocorreu com a Polícia Federal. A previsão é de que a corporação convoque, posteriormente, mais 500 remanescentes, no sentido de completar o quantitativo.

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De acordo com informação da PRF, o certame contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação.
O último concurso da PRF foi realizado em 2018, com 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe.
Na ocasião, o exame objetivo contou com 120 itens e os candidatos tiveram que responder questões de Língua Portuguesa, raciocínio lógico-matemático, Informática, noções de Física, Ética no Serviço Público, Geopolítica Brasileira, legislação de trânsito, noções de Direito Administrativo, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Penal e Processual Penal, legislação especial e direitos humanos e cidadania.

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