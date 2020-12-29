Polícia Federal define banca de concurso público com 1.500 vagas

A Polícia Federal definiu nesta terça-feira (29) que o concurso público com 1.500 vagas será organizado pelo Cebraspe, antigo Cespe/UnB. O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União. O próximo passo é a assinatura do contrato, para posteriormente, o edital ser publicado.
A previsão é de que as regras do certame sejam divulgadas em janeiro. A seleção vai preencher cargos em carreiras policiais e os candidatos deverão ter o nível superior em qualquer área de formação, com exceção do delegado, cuja a exigência é ser formado em Direito.
O certame vai preencher vagas para os cargos de agente (893), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 12.980,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 24.150,74 para delegado. A abertura do concurso foi autorizada no último dia 9 de dezembro.
Embora a autorização para o concurso seja de 1.500 vagas, a expectativa do diretor-geral da corporação, Rolando Alexandre, é de que sejam convocados mais 500 remanescentes durante o prazo de validade, para completar os 2.000 postos anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro.
O último concurso da PF foi realizado em 2018 e contou com uma oferta de 500 vagas, sendo 150 para delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. A seleção atraiu mais de 147 mil candidatos.