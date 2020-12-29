Polícia Federal define banca de concurso público com 1.500 vagas

Sede da Polícia Federal em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Polícia Federal definiu nesta terça-feira (29) que o concurso público com 1.500 vagas será organizado pelo Cebraspe, antigo Cespe/UnB. O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União. O próximo passo é a assinatura do contrato, para posteriormente, o edital ser publicado.

A previsão é de que as regras do certame sejam divulgadas em janeiro. A seleção vai preencher cargos em carreiras policiais e os candidatos deverão ter o nível superior em qualquer área de formação, com exceção do delegado, cuja a exigência é ser formado em Direito.

Embora a autorização para o concurso seja de 1.500 vagas, a expectativa do diretor-geral da corporação, Rolando Alexandre, é de que sejam convocados mais 500 remanescentes durante o prazo de validade, para completar os 2.000 postos anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro.