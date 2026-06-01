Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 72 anos morreu neste domingo (31) ao cair de uma escada durante o desembarque de um avião da Latam no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

A vítima se chamava Maria Glória Pereira Fávero. Ela saiu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com destino a Congonhas. O acidente ocorreu na sexta-feira (29).

Segundo a companhia aérea, ela foi socorrida por uma ambulância e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo.

"A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares", diz a empresa, em nota.