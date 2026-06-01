Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Um trilheiro de 27 anos foi resgatado com vida na manhã deste domingo (31), após desaparecer na segunda-feira (25) na região do Morro Pelado, no município catarinense de Joinville (a cerca de 200 km de Florianópolis).
Conforme o Corpo de Bombeiros, que realizou buscas no local, o homem passou cinco dias sem comer.
Após se perder na trilha, ele seguiu o curso de um rio até chegar a uma estação de tratamento de água, onde foi resgatado pelos militares por volta das 9h30.
O trilheiro foi identificado como Ezequiel Marcos Ferreira. Os bombeiros usaram um helicóptero para resgatá-lo neste domingo.
Ele estava consciente e orientado, mas apresentava hipotermia (baixa temperatura corporal), estava cianótico (com coloração azulada ou arroxeada em partes do corpo) e tinha ferimentos leves, segundo os militares.
Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi transportada na aeronave em situação estável até um hospital da região.
Conforme os bombeiros, Ezequiel esteve na manhã de segunda-feira em uma borracharia localizada próxima ao acesso à trilha.
No local, ele teria buscado informações sobre o percurso antes de iniciar a caminhada em direção ao Morro Pelado.
Os bombeiros afirmam que a trilha tem "elevado grau de dificuldade", com diversos pontos de bifurcação.