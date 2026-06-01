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BR 116

Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA

Todos os mortos eram ocupantes da van; outras quatro pessoas que também estavam no veículo ficaram feridas

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 17:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2026 às 17:02
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada Crédito: Divulgação/PRF
Um grave acidente entre um caminhão e uma van causou a morte de 16 pessoas da mesma família na tarde de domingo (31), na Bahia. A colisão ocorreu por volta de 16h40, no km 507 da BR-116, no trecho da cidade de Santa Teresinha, a 192 km de Salvador.
Todos os mortos eram ocupantes da van. Além deles, outras quatro pessoas que também estavam no veículo ficaram feridas. O motorista do caminhão sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento hospitalar.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os familiares que estavam na van saíram da cidade de Amargosa, onde tinham participado de um confraternização, e voltavam para Salvador, onde viviam.
O caminhão, que estava no sentido contrário, e fazia o trajeto entre Juazeiro e o estado do Rio de Janeiro, teria invadido a contramão e colidido de frente com a van, segundo a PRF.
A via ficou bloqueada para atendimento da ocorrência. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram socorro às vítimas. Oito ficaram presas às ferragens.
A PRF afirmou que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento. O equipamento não permitiu comprovar o tempo de direção do motorista, que foi preso no hospital, onde permanece sob custódia. A polícia não informou se ele tem advogado.
A perícia de local de acidente foi realizada pela Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus.
Sete corpos são periciados pelo Departamento de Polícia Técnica em Santo Antônio e os outros nove foram encaminhados para a unidade de Feira de Santana.
Quando todos forem identificados, as liberações serão feitas pelo IML (Instituto Médico Legal) em Salvador, para facilitar o acesso das famílias.
Entre os mortos, está o 1º Sargento PM Manuel Oliveira dos Santos, lotado no Batalhão de Polícia de Guardas, sua esposa e filha, de acordo com a Polícia Militar da Bahia, que divulgou nota de pesar pela morte.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou luto de três dias no estado.
A pista foi totalmente liberada por volta de 3h50 desta segunda-feira (1º), após a finalização da perícia, remoção dos veículos envolvidos e limpeza da via.

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