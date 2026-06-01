Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Na véspera da 35ª edição das Dez Milhas Garoto, que acontece no dia 27 de setembro, serão realizadas a Garotada e a Cachorrida, no sábado (26). As inscrições para a corrida principal e para os pets e tutores estão esgotadas, mas os meninos e meninas ainda podem participar. As últimas vagas ainda estão disponíveis e para fazer inscrição basta acessar o link.