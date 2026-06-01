Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Na véspera da 35ª edição das Dez Milhas Garoto, que acontece no dia 27 de setembro, serão realizadas a Garotada e a Cachorrida, no sábado (26). As inscrições para a corrida principal e para os pets e tutores estão esgotadas, mas os meninos e meninas ainda podem participar. As últimas vagas ainda estão disponíveis e para fazer inscrição basta acessar o link.
A Corrida Garotada é voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com percursos de 200m (6 e 7 anos); 400m (8 e 9 anos); 800m (10 a 13 anos) e 1,6 km (14 a 17 anos). O valor da inscrição é R$ 55, com direito a camiseta, bolsa, número de peito e medalha.
“A Dez Milhas Garoto é um evento que conecta esporte e bem-estar, unindo diferentes públicos, desde atletas de elite a grupos de amigos e familiares. E a Corrida Garotada tem um aspecto diferenciado e especial, que é a oportunidade de incentivar as futuras gerações a um estilo de vida saudável por meio da atividade física”, atesta Priscilla Caselatto, gerente de Marketing da Garoto.
A 35ª edição da Dez Milhas Garoto será realizada no domingo (27 de setembro), com largada às 6h30 e percurso de 16,1 km entre Vitória e Vila Velha (ES). A Corrida Garotada e a Cachorrida serão no sábado (26 de setembro), com local a definir. A retirada dos kits acontecerá nos dias 24 e 25/09, das 9h às 19h, e 26/09, das 8h às 17h, na Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha (ES).