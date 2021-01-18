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Prepara-se

Reveja a live com dicas para o concurso da PF e sobre como é a carreira

Especialistas apontaram como se dar bem no processo seletivo da Polícia Federal, que já teve edital publicado e prevê 1.500 vagas. Provas serão aplicadas em março

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 15:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2021 às 15:24
Sede da Polícia Federal em Vila Velha
Polícia Federal vai abrir concurso com 1.500 vagas Crédito: Carlos Alberto Silva
As provas objetivas e discursivas do concurso público da Polícia Federal serão aplicadas no dia 21 de março. O edital com a abertura do certame foi divulgado na última sexta-feira (15) e vai oferecer 1.500 vagas para cargos de nível superior. 
Para ajudar os concurseiros nessa missão, A Gazeta realizou nesta terça-feira (19), às 14 horas, uma live com dicas de preparação para os exames e sobre o dia-a-dia do trabalho como policial federal. Reveja abaixo:
Participaram da conversa a diretora do preparatório para concursos CEP, Ivone Goldner, e o agente da Polícia Federal e vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo, Hélio de Carvalho Freitas Filho.
Para se preparar, a sugestão da Ivone é dividir as disciplinas pelo número de dias que ainda faltam para os testes. “É necessário fazer um planejamento estratégico de edital publicado. No máximo, o que pode acontecer, é se a pessoa tem conhecimento naquela matéria, dar mais ênfase a outra que não tem tanta habilidade”, destacou.
Durante a conversa, Hélio lembrou como foi a sua preparação, que pode servir de inspiração para outros concurseiros. Na época, ele trabalhava em um banco e conseguia dividir o tempo entre os livros e a atividade profissional. “Estudava 12 horas por dia e conciliava com os treinamentos para a prova física. Além disso, abria mão do lazer para ter foco total no concurso. A disciplina do estudo traz um retorno gratificante”, comentou.

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O CONCURSO

As inscrições para o concurso da PF poderão ser feitas de 22 de janeiro a 9 de fevereiro, no site do Cebraspe. As provas objetivas e discursivas do concurso serão aplicadas no dia 21 de março em todas as capitais brasileiras.
As oportunidades serão para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

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