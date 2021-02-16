Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 29 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 21 mil
Em todo o Brasil

29 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 21 mil

Vagas estão localizadas em vários Estados do país. No ES, as prefeituras de Santa Teresa e Vitória oferecem oportunidades para profissionais de designação temporária
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 fev 2021 às 19:38

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 19:38

Prova de concurso público
Há vagas para pessoas com diversos níveis de escolaridade Crédito: Freepik
Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Isso porque estão abertos em todo o país, pelo menos, 29 concursos públicos e processos seletivos simplificados. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 21 mil no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que fica no Rio Grande do Sul. A seleção visa selecionar profissionais de nível médio/técnico e superior. O prazo para se inscrever termina nesta quinta-feira (18).
No Espírito Santo, as prefeituras de Vitória e Santa Teresa lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. O governo estadual tem duas seleções abertas, também para a contratação por tempo determinado. Os processos seletivos são para preencher cinco vagas na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e 923 na Secretaria de Saúde (Sesa).
Em outros Estados há chances para Polícia Militar de São Paulo, Corpo de Bombeiros de Tocantins, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, entre outras seleções. E quem quer ingressar nas Forças Armadas pode se inscrever para os concursos de sargento da Aeronáutica e fuzileiro naval da Marinha. 

LEIA MAIS 

Sete concursos no ES não serão afetados pela proibição do governo

Reveja a live com dicas para o concurso da PF e sobre como é a carreira

Edital do concurso da Secretaria da Fazenda do ES sai até fevereiro

Os 15 concursos públicos que vão "bombar" em 2021

Na Assembleia, Casagrande anuncia concursos para militares e Polícia Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Seger SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados