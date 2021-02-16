29 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 21 mil

Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Isso porque estão abertos em todo o país, pelo menos, 29 concursos públicos e processos seletivos simplificados. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 21 mil no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que fica no Rio Grande do Sul. A seleção visa selecionar profissionais de nível médio/técnico e superior. O prazo para se inscrever termina nesta quinta-feira (18).
No Espírito Santo, as prefeituras de Vitória e Santa Teresa lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. O governo estadual tem duas seleções abertas, também para a contratação por tempo determinado. Os processos seletivos são para preencher cinco vagas na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e 923 na Secretaria de Saúde (Sesa).
Em outros Estados há chances para Polícia Militar de São Paulo, Corpo de Bombeiros de Tocantins, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, entre outras seleções. E quem quer ingressar nas Forças Armadas pode se inscrever para os concursos de sargento da Aeronáutica e fuzileiro naval da Marinha.