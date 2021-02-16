29 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 21 mil

Os salários podem chegar a R$ 21 mil no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que fica no Rio Grande do Sul. A seleção visa selecionar profissionais de nível médio/técnico e superior. O prazo para se inscrever termina nesta quinta-feira (18).

Em outros Estados há chances para Polícia Militar de São Paulo, Corpo de Bombeiros de Tocantins, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, entre outras seleções. E quem quer ingressar nas Forças Armadas pode se inscrever para os concursos de sargento da Aeronáutica e fuzileiro naval da Marinha.