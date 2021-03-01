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Serviço público

Abertas inscrições em 25 concursos e seleções com salários de até R$ 16 mil

Há vagas disponíveis em todo Brasil, como no IBGE, Exército, Marinha e Aeronáutica. No Espírito Santo, prefeituras de Santa Teresa, Ibiraçu, Apiacá e Anchieta estão com seleções abertas

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:34

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:34
Prova de concurso público
Prova de concurso público: inscrições abertas para várias seleções pelo país Crédito: Freepik
Os interessados em seguir carreira no serviço público devem ficar atentos: estão abertos pelo menos 25 concursos públicos e processos seletivos simplificados em todo Brasil nesta segunda-feira (1º). Há chances para todos os níveis de escolaridade e em diferentes regiões do país.
Os salários podem chegar, por exemplo, a R$ 16 mil na Prefeitura de Nova Serrana, que fica em Minas Gerais e está com inscrições abertas para médicos até o dia 11 de março. Nas prefeituras de Guarulhos (SP) e Venâncio Aires (RS), as chances abertas pagam até R$ 15 mil por mês.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Anchieta divulgou processo seletivo para médicos, que terá inscrições nos dias 9 e 10 de março. São seis vagas mais formação de cadastro de reserva (CR). Os salários chegam a R$ 10.611,82 somando benefícios, além de auxílio alimentação de R$ 300.
No Estado, há processos seletivos abertos também nas prefeituras de Santa TeresaIbiraçu Apiacá, que encerram inscrições nesta semana. Já a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) faz seleção de docentes conteudistas, com remuneração de até R$ 123 por hora/aula, e inscrições até a próxima segunda-feira (8).

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Pelo país, há ainda seleções de abrangência nacional abertas em órgãos como o IBGE, que oferece mais 204 mil vagas temporárias para trabalhar no Censo Demográfico de 2021 (sengo 4.061 vagas no Espírito Santo), além de concursos da Marinha, Exército e Aeronáutica. 
Veja os concursos abertos e confira os editais:

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