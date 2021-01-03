Dicas de quem deu novo rumo à carreira em plena crise da pandemia

Jade Cenach Policiano Oliveira conseguiu uma oportunidade de emprego Crédito: Vitor Jubini

Coronavírus, isolamento social, home office, salário reduzido e mesmo desemprego. O ano de 2020 não foi fácil para o mercado de trabalho. Mas quem planejava dar um novo rumo na carreira não parou ou planos por causa desses obstáculos. Agora, eles contam como conseguiram o primeiro emprego, mudar de empresa ou dar um 'up' na vida profissional em plena crise da pandemia.

Todas as histórias têm em comum a persistência para subir os degraus do crescimento. Agora esses trabalhadores dão forças àqueles que desejam também um novo rumo. Se eles venceram no ano da crise, um dos mais difíceis da história, qualquer um poderá conseguir também alcançar novos objetivos em 2021, quando todo mundo acredita que a pandemia começará a suavizar com a chegada da vacina contra a Covid-19.

Para ajudar a definir esse planejamento, A Gazeta pediu ajuda para profissionais que foram promovidos, mudaram de ares e até conseguiram se recolocar no mercado durante a crise da pandemia do novo coronavírus . A característica comum a todos eles é a disposição de encarar desafios e acreditar em seus potenciais.

Há três meses a formanda em Engenharia Civil na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Jade Cenach Policiano Oliveira, 24 anos, passou por um rigoroso processo seletivo de trainee na construtora Metron. Ela assumiu o desafio na área de inovação e está sendo treinada para assumir um cargo de liderança no futuro.

Para a jovem, o mercado da construção civil não está movimentado e a maior preocupação dela era ficar desempregada depois de formada.

"Vi vários colegas terminando a faculdade sem conseguir uma oportunidade e esse era meu maior medo. Soube da vaga e consegui ser aprovada neste que é o meu primeiro emprego. Todas as pessoas que participaram da seleção eram boas, mas acredito que o meu diferencial foi a forma em que eu me apresentei. Os recrutadores observam cada vez mais como você se comporta no ambiente de trabalho e como destaca as experiências que fizeram você se tornar o profissional que é hoje" Jade Cenach Policiano Oliveira - Engenheira civil

Jade relata que durante a entrevista procurou focar nas habilidades adquiridas no período de estágio. “A proposta do trainee é passar por todos os setores da empresa em um ano, até para eu conhecer como funciona os processos. Paralelo a isso, estou implantando o programa de inovação na empresa, faço reuniões com startups e fornecedores, além de treinar a equipe para criar essa cultura. Depois de um ano, serei contratada, mas ainda não sei para qual setor. A ideia é eu assumir um cargo de liderança em breve”, conta.

E a engenheira pretende não parar de se qualificar. Para 2021, ela já se prepara para fazer uma pós-graduação, possivelmente em gerenciamento de processos.

Fernanda Peroba, gerente de pessoas e processos da Viação Água Crédito: Fernanda Peroba / Divulgação

A promoção de Fernanda Peroba, de 41 anos, veio há seis meses. Ela assumiu o cargo de gerente de pessoas e processos da Viação Águia Branca, após ocupar, por dez anos, a função de gerente de qualidade. “Cheguei onde queria estar, pois gosto de gente e do cuidado com as pessoas. Estou muito realizada”, friza.

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A trajetória profissional de Fernanda dentro da empresa começou em uma função temporária como analista de qualidade, há 12 anos. Ela conta que desde o início procurou mostrar aos gestores que merecia ser efetivada e acabou conquistando a tão sonhada oportunidade, função que exerceu por dois anos. Depois disso, ela foi promovida a gerente de qualidade e agora assumiu um novo desafio. No cargo anterior, ela liderava cerca de 60 pessoas e hoje cuida de mais de 1.800 funcionários.

"Sempre tive a certeza que cabia a mim o protagonismo da minha carreira. É isso que todo o profissional precisa entender, de que a responsabilidade é dele e não da empresa ou de outras pessoas. Também é preciso ficar atento ao contexto da organização, ao mercado que ela atua, o produto e serviço que ela oferece. Com isso, você consegue enxergar as oportunidades e alinhá-las com as competência de que a companhia precisa" Fernada Peroba - Gerente de pessoas e processos

Outra atitude fundamental, apontada pela gerente, é ter atenção aos momentos de crise. “Essas são etapas excelentes para que profissionais tenham oportunidade de crescimento, pois eles têm a possibilidade de mostrar o seu diferencial e agregar valor na função que ocupa. Estar alinhado aos valores da organização é uma peça fundamental neste processo”, afirma.

A atualização constante também faz parte da estratégia de crescimento de Fernanda. Ela acredita que entender as competências que precisa desenvolver ajuda a procurar especializações e cursos, por exemplo.

“Muita gente fala que eu sou estrategista com a minha carreira, mas o que procuro fazer é conhecer as dores da organização e trabalhar para desenvolver habilidades que possam ajudar no crescimento organizacional”, aponta.

Marilia Souza Ferreira, consultora de sucesso do cliente da Sankya Crédito: Ester Gonçalves / Divulgação

Quem também foi promovida durante a pandemia foi Marília Souza Ferreira, de 26 anos. No início de dezembro, a jovem assumiu o cargo de consultora de sucesso do cliente. A proposta, segundo ela, veio em setembro, mas ela precisava finalizar as tarefas da outra função. A moça está há dois anos na Sankya, empresa provedora de soluções integradas de gestão corporativa.

Marília foi contratada como analista de sistemas, apesar de ser formada em Ciências Contábeis e não entender nada de desenvolvimento de software.

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“Quando fui contratada estava desempregada. Tinha pedido demissão porque estava em busca de algo que me identificasse. Procurei me dedicar ao máximo para aprender e entregar o melhor que podia. Depois de uma crise de ansiedade, recebi a proposta de mudança. Agora a minha função é revisitar os clientes e oferecer melhorias para eles. Acredito que não receberia essa promoção se a empresa não confiasse na minha capacidade de entrega”, relata.

Para Marília, a principal dica para quem quer ser promovido é não ter medo de tentar ou achar que não é capaz de assumir um novo cargo.

"Tornei-me referência dentro da organização porque nunca tive medo de tentar, mesmo quando não sabia determinado assunto. Se há identificação com os valores e propósitos da empresa, você vai sempre fazer o melhor trabalho possível e a promoção será apenas uma consequência" Marília Souza Ferreira - Consultora de sucesso do cliente

MUDANÇA DE EMPREGO

Victor Hugo da Mota Pontes Bezerra, 30 anos, executivo comercial. Crédito: Ester Gonçalves / Divulgação

O colega de trabalho de Marília, Victor Hugo da Mota Pontes Bezerra, 30 anos, sentia que não estava mais sendo desafiado nem tinha mais como crescer na empresa onde trabalhava por 7 anos. Foi quando ele decidiu dar novos voos e mudar de emprego. Acabou conseguindo a vaga como executivo de contas da Sankya.

O rapaz veio de Recife para o Espírito Santo, há três anos, para abrir mercado para uma outra companhia. Há um mês e meio ele recebeu a proposta para ter uma nova experiência profissional.

"Sei que este é um momento difícil para muitas pessoas, mas estou feliz por conseguir esse desafio, que trouxe uma nova perspectiva profissional. É difícil sair da zona de conforto e sair dela vai depender de cada um. Caso sinta que precisa de novas experiências, vá em frente, na maioria das vezes, uma mudança faz bem, mesmo que a proposta salarial não seja a mais adequada. É preciso correr atrás e se desenvolver porque nada cai do céu" Victor Hugo da Mota Pontes Bezerra - Executivo de contas

Depois de 20 anos atuando na saúde pública, Paula Narciso, de 44 anos, aceitou a proposta para ocupar um cargo de liderança na iniciativa privada. Ela sempre assumiu funções de gestão, além de exercer a função de enfermeira.

"Trabalhei nas Prefeituras de Vitória e Serra, além do governo estadual. Cheguei a ter três vínculos diferentes ao mesmo tempo. Decidi largar tudo e tirar um período sabático. Dias depois, recebi a proposta para ir para a iniciativa privada. Neste momento, vi a chance de ver o resultado do trabalho na prática e aceitei o desafio" Paula Narciso - Coordenadora de diagnósticos por imagem

Há um mês Paula assumiu o cargo de coordenadora de diagnósticos por imagem na LMule, empresa privada que atua dentro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas.

“A proposta veio junto com a possibilidade de crescimento. Acredito que a diretoria da companhia apostou na bagagem que tenho. Se eles apostaram em mim, porque eu não iria? Resolvi arriscar, sair da zona de conforto”, aposta.

DICAS PARA QUEM QUER DAR UM SALTO NA CARREIRA

A diretora da Rhopen, Jaciara Pinheiro, e a diretora da Psico Store, Martha Zouain, elaboraram dicas para quem quer fazer mudanças na carreira. Confira