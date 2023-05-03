Mais de 109 mil novos postos de trabalho gerados no ES nos últimos anos

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na semana do Dia do Trabalho, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) produziu uma publicação especial na qual é direcionada uma lupa sobre as estatísticas do mercado de trabalho.

Segundo as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , em 2022 as taxas de desemprego do Espírito Santo e do Brasil foram de 7,9% e 9,3%, respectivamente. O ES destacou a 11ª menor taxa de desemprego entre os estados brasileiros. Nos últimos cinco anos a taxa capixaba se mantém em um patamar abaixo da média nacional. Em 2022, o estado registrou a menor taxa de desemprego desde 2016 (12,4%).

O rendimento médio real do trabalho no ES foi de R$ 2.781,10 no 4º trimestre de 2022, evidenciando um aumento real de 5,7% em relação aos dados do 4º trimestre de 2017. O Espírito Santo apresentou a 9ª maior renda média do trabalho, entre os estados brasileiros, no último trimestre de 2022.

Ainda com base nos dados do IBGE referentes ao 4º trimestre de 2022 constata-se que o perfil do mercado de trabalho do ES, que se mostra semelhante ao nacional. No estado a cada 10 mulheres, 5 estão ocupadas no trabalho. A cada 10 homens, 7 estão ocupados. No grupo de pessoas com idades entre 14 e 24 anos 45% dos indivíduos estão trabalhando. Esse percentual sobe para 76% na faixa etária de 25 a 59 anos.

A taxa de ocupação para os indivíduos com mais de 60 anos de idade é de 23%. Na perspectiva do nível de ensino, a taxa de ocupação das pessoas que estudaram até o ensino fundamental é de 44%. Para as pessoas que têm o ensino médio e ensino superior esse percentual aumenta significativamente para 67% e 77%, respectivamente. Essa é uma evidência que reforça a importância do investimento em educação para melhorar a empregabilidade.

Os dados mais recentes do mercado de trabalho formal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho demonstram que a taxa de desemprego tende continuar reduzindo nos próximos meses. Em março de 2023 o estado evidenciou um saldo de +4.449 postos de trabalho. No 1º trimestre desse ano o referido saldo alcançou o patamar de +9.722, com destaque para os segmentos de serviços (+5.447), construção (+3.219) e indústria (+1.853).

Alguns segmentos específicos destacam o ES em nível nacional, como é o caso da economia do turismo e economia criativa que responderam por 9,0% e 8,6% das pessoas ocupadas. Em 2022, cerca de 180 mil pessoas estavam trabalhando nas atividades características do turismo capixaba.

Nesse mesmo ano, mais de 171 mil pessoas estavam ocupadas com trabalhos criativos no Espírito Santo, tais como cultura, artesanato, música, arquitetura e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Esse último segmento registrou mais de 20 mil pessoas trabalhando em 2022, uma expansão de 82% em relação à 2019.

Os indicadores do mercado de trabalho capixaba salientam um cenário de redução do desemprego, aumento da renda média, crescimento de novos postos de ocupação e expansão de oportunidades em segmentos específicos, como as economias do turismo e criativa.