Sines têm 3.994 vagas de emprego e estágio na Grande Vitória

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo da Grande Vitória têm 3.994 vagas de emprego e estágio nesta terça-feira (2). Para se candidatar, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os postos de trabalho são para bombeiro hidráulico, técnico em informática, assistente financeiro, mecânico de refrigeração, balconista de açougue, servente de obras, eletricista, pedreiro, auxiliar de SAC, operador de torno, entre outros.

O maior número de vagas está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica (1.191), seguida pelos Sines de Vila Velha (909) e Vitória (754). Também tem chances nos Sines da Serra (688) e Cariacica (324), além da Agência de Emprego de Viana (128).

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 909

909 Ajudante de farmácia (1)

Ajudante de obras (100)

Ajudante de serralheiro (2)

Armador de ferragens na construção (100)

Atendente de lojas (4)

Atendente de padaria (10)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de creche (1)

Auxiliar de linha de produção (20)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar financeiro (3)

Bombeiro hidráulico (100)

Carpinteiro (110)

Chefe de serviço de limpeza (1)

Churrasqueiro (3)

Consultor de vendas (10)

Costureira de máquinas industriais (4)

Cozinheiro geral (3)

Eletricista (100)

Eletricista auxiliar (100)

Embalador, a mão (8)

Empacotador, a mão (2)

Empregado doméstico nos serviços (2)

Encarregado de obras (1)

Farmacêutico (1)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Garçom (6)

Jardineiro (4)

Maqueiro de hospital (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Montador (10)

Montador de móveis de madeira (1)

Montador instalador de acessórios (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de ambulância (1)

Motorista entregador (4)

Operador de caixa (21)

Passador de guarnição (3)

Pedreiro (112)

Pedreiro de alvenaria (5)

Pedreiro de concreto (5)

Pedreiro de edificações (5)

Pedreiro de reforma geral (5)

Promotor de vendas (1)

Repositor - em supermercados (7)

Representante técnico de vendas (7)

Serralheiro (2)

Técnico de manutenção eletrônica (1)

Técnico mecânico (1)

Vendedor interno (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.191

1.191 Açougueiro (8)

Administrador operacional (1)

Agente de negócios (3)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de caminhão e armazém (1)

Ajudante de carga e descarga (21)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de mecânico (2)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Alimentador de produção (4)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Analista fiscal (1)

Armador (52)

Artífice (2)

Assistente administrativo (2)

Assistente de rh (1)

Assistente de sac (1)

Assistente financeiro (3)

Assistente social (1)

Atendente (3)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de almoxarifado (4)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de conferente de carga e descarga (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de departamento pessoal (2)

Auxiliar de desempenador de chassis (1)

Auxiliar de eletricista (50)

Auxiliar de estoque (10)

Auxiliar de fabricação (60)

Auxiliar de instalação (1)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de obra (105)

Auxiliar de obras (ajudante) (5)

Auxiliar de produção (36)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de sac (1)

Auxiliar de serviços gerais (89)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar operacional (20)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (10)

Balconista de açougue (8)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro linha pesada (1)

Cabista pleno (1)

Caldeireiro (6)

Camareira (7)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Conferente (5)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de contrato (1)

Coordenador de merchandising (2)

Cozinheira (1)

Desossador (2)

Diarista (50)

Doméstica (1)

Eletricista (51)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista mecânico de refrigeração (2)

Eletricista predial (1)

Embalador (9)

Empacotador (8)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Enfermeiro (1)

Entregador motoboy (1)

Estágio superior em farmácia (1)

Estágio superior em marketing (1)

Estágio técnico ou superior em administração (1)

Estágio técnico ou superior em logística (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Faxineiro (1)

Garagista (2)

Líder/mestre mecânica (4)

Lubrificador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de manutenção (10)

Mecânico de motor diesel e gasolina (1)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Moleiro soldador (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Motorista (4)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (2)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh D/E (1)

Motorista de caminhão cnh D (4)

Motorista entregador (1)

Motorista truck (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de equipamentos pesados (1)

Operador de loja (15)

Operador de máquina (4)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operador de teleatendimento (33)

Operador de telemarketing (10)

Operador de torno (1)

Operadora de caixa (1)

Padeiro (5)

Padeiro confeiteiro (1)

Padeiro/ajudante de padeiro (1)

Pedreiro (115)

Pedreiro oficial a (5)

Pedreiro pleno (1)

Pintor junior (1)

Porteiro (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Projetista (4)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (interno e externo) (1)

Repositor (3)

Repositor de flv (5)

Repositor de horti-fruti (4)

Repositor de mercadoria (10)

Repositor de mercearia (3)

Secretária (1)

Serralheiro (2)

Servente de obras (15)

Soldador (12)

Supervisor comercial (4)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de planejamento (2)

Técnico em cftv (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)

Técnico em segurança eletrônica (1)

Vendedor (6)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (14)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Assistente de atendimento (2)

Assistente financeiro (1)

Assistente social (1)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar logístico (2)

Embalador (2)

Empacotador (5)

Enfermeiro (1)

Estágio superior em farmácia (1)

Farmacêutico (1)

Lubrificador (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Operador de loja (1)

Operador de teleatendimento (33)

Operador de telemarketing (10)

Operadora de caixa (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Técnico de enfermagem (3)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 688

688 Açougueiro (3)

Açougueiro pcd (11)

Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (48)

Ajudante de cozinha (5)

Ajudante de obras (29)

Ajudante de pátio e sucata (15)

Almoxarife (1)

Analista administrativo pcd (1)

Analista de mercado internacional (1)

Armazenista (2)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Assistente de venda pcd (2)

Assistente de vendas (1)

Atendente de lojas e mercados (77)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de armazenamento(10)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito pcd (2)

Auxiliar de estoque (40)

Auxiliar de expedição (15)

Auxiliar de faturamento (0)1

Auxiliar de faturamento pcd (3)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (50)

Auxiliar de linha de produção (28)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (2)

Borracheiro (2)

Caixa (chefe) pcd (2)

Caldeireiro instalador (1)

Churrasqueiro ( estágio ) (1)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Conferente de logística (11)

Coordenador de contrato (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira de reparação de roupas (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de hospital (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (5)

Cozinheiro industrial (2)

Cozinheiro(a) (1)

Cozinheiro (1)

Dedetizador (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista (3)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista industrial (1)

Empacotador, a mão pcd (6)

Encarregado de estoque pcd (1)

Encarregado de frios pcd (1)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de supermercado (8)

Fiscal de caixa pcd (9)

Fiscal de loja (2)

Fiscal de prevenção de perdas pcd (4)

Fiscal de segurança (20)

Forrador de móveis (1)

Frentista (2)

Garçom (2)

Gerente de administração financeira (1)

Gerente de recursos humanos (1)

Gerente de supermercado (1)

Jardineiro (4)

Locutor/a pcd (1)

Mecânico (4)

Mecânico de empilhadeira (3)

Mecânico de manutenção (3)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (10)

Mecânico de refrigeração (2)

Modelista (1)

Nutricionista (5)

Oficial de manutenção civil (1)

Operador de caixa pcd (6)

operador de câmaras frias (2)

Operador de empilhadeira (15)

Operador de empilhadeira pcd (6)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de injetora de plástico (3)

Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)

Pedreiro (14)

Pedreiro (oficial) (3)

Pintor de metais a pistola (1)

Pintor industrial (6)

Prensista (1)

Preparador de estruturas metálicas (4)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Programador de manutenção (programador de manutenção) (1)

Repositor - em supermercados pcd (6)

Repositor em supermercados (4)

Saladeiro (4)

Serralheiro (4)

Serralheiro de ferro (2)

Servente de obras (15)

Soldador (11)

Soldador iv- processo tig (8)

Supervisor de carga e descarga (2)

Supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos (2)

Técnico de planejamento de produção (2)

Técnico de refrigeração (instalação) (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática pcd (9)

Técnico em nutrição 3)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (13)

Vendedor (representante comercial) (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 754

754 Açougueiro (19)

Agente de tráfego (3)

Ajudante, auxiliar de lanchonete (3)

Ajudante de obras (101)

Ajudante de padeiro (12)

Almoxarife (1)

Armador de ferragens na construção civil (53)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista pcd (3)

Atendente barista (1)

Atendente central telemarketing (4)

Atendente de padaria (6)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo de diretoria (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de eletrotécnico (1)

Auxiliar de estoque (13)

Auxiliar de estoque pcd (2)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de linha de produção (9)

Auxiliar de montagem de transformadores (8)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de pizzaiolo (12)

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas (1)

Balconista (2)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (3)

Caixa de loja (2)

Caixa no serviço de alimentação (2)

Calceteiro (3)

Carpinteiro (53)

Ceramista (1)

Chefe de departamento de pessoal (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (2)

Desenvolvedor de ti (1)

Diretor de vendas (10)

Eletricista (51)

Eletricista auxiliar (50)

Embalador, a mão (18)

Embalador, a mão pcd (12)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro de segurança do trabalho (1)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Garçom (2)

Lavador de automóveis (2)

Marmorista (construção) (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motofretista (2)

Motorista auxiliar (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (50)

Operador de caixa (22)

Operador de caixa pcd (3)

Padeiro (13)

Pedreiro (103)

Pedreiro de fachada (1)

Pintor de obras (1)

Pizzaiolo (12)

Recepcionista atendente (3)

Repositor - em supermercados (10)

Repositor - em supermercados (12)

Salgadeiro (1)

Soldador (2)

Supervisor de contabilidade (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (7)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 324

324 Agente de vendas de passagens (30)

Ajudante de obras (5)

Armador de ferragens (3)

Auxiliar de limpeza pcd (30)

Auxiliar de expedição (200)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Camareira (6)

Carpinteiro (10)

Carregador pcd (3)

Cozinheiro de restaurante (1)

Embalador pcd (3)

Mecânico de auto em geral (10)

Mecânico de refrigeração (2)

Pedreiro (10)

Pintor de automóveis (1)

Piscineiro (2)

Serralheiro (1)

Técnico de refrigeração (1)

Agente de Empregos de Viana

Como se candidatar: interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]