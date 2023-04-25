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Contratação

Assaí Atacadista abre 328 vagas de emprego para primeira unidade no ES

Loja do Grupo Assaí vai ser inaugurada ainda este ano, na Serra, e oportunidades oferecidas estão voltadas para diferentes áreas e níveis de experiência

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 17:27

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

25 abr 2023 às 17:27
Loja do Grupo Assaí Atacadista
Loja do Grupo Assaí será inaugurada este ano, na Serra Crédito: Divulgação
O Assaí Atacadista já tem vagas de emprego abertas para a primeira unidade do grupo que será inaugurada no Espírito Santo. Ao todo, são 328 oportunidades, sendo 298 efetivas e 30 temporárias. O estabelecimento vai ficar localizado no bairro Planalto de Carapina, na Serra, e começará a funcionar ainda este ano. 
As oportunidades oferecidas pela empresa estão voltadas para diferentes áreas e níveis de experiência. Há cargos com funções técnicas, operacionais e de liderança. Além disso, pessoas com deficiência também podem se candidatar.
Para participar do processo, o interessado precisa pegar o RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail, entrar no site https://expansaoassaiserra.gupy.io/ e se cadastrar até o dia 19 de maio. As etapas seletivas serão realizadas presencialmente e em formato online.

Confira as vagas:

  • Chefe de Seção;
  • Fiscal de Prevenção de Perdas; 
  • Repositor de Mercadorias; 
  • Operador de Caixa; 
  • Auxiliar de Manutenção; 
  • Operador de Empilhadeira; 
  • Auxiliar de Cozinha; 
  • Açougueiro; 
  • Auxiliar de Açougue

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