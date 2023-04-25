Assaí Atacadista abre 328 vagas de emprego para primeira unidade no ES

O Assaí Atacadista já tem vagas de emprego abertas para a primeira unidade do grupo que será inaugurada no Espírito Santo. Ao todo, são 328 oportunidades, sendo 298 efetivas e 30 temporárias. O estabelecimento vai ficar localizado no bairro Planalto de Carapina, na Serra, e começará a funcionar ainda este ano.
As oportunidades oferecidas pela empresa estão voltadas para diferentes áreas e níveis de experiência. Há cargos com funções técnicas, operacionais e de liderança. Além disso, pessoas com deficiência também podem se candidatar.
Para participar do processo, o interessado precisa pegar o RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail, entrar no site https://expansaoassaiserra.gupy.io/ e se cadastrar até o dia 19 de maio. As etapas seletivas serão realizadas presencialmente e em formato online.
Confira as vagas:
- Chefe de Seção;
- Fiscal de Prevenção de Perdas;
- Repositor de Mercadorias;
- Operador de Caixa;
- Auxiliar de Manutenção;
- Operador de Empilhadeira;
- Auxiliar de Cozinha;
- Açougueiro;
- Auxiliar de Açougue