ChatGPT pode roubar seu emprego? Saiba as profissões em risco em 15 anos

Hoje estamos vivendo a quarta revolução industrial ou Indústria 4.0. Ela tem como premissa a revolução tecnológica por meio da automatização e da integração de diferentes sistemas de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas (IoT) e computação em nuvem.

Tecnologias como essas são a base para esse futuro de oportunidades. Vai se destacar quem estiver disposto a se atualizar e até mesmo se reinventar. É muito cedo para traçar todos os impactos que ferramentas como o ChatGTP podem ter no mercado de trabalho. Ainda não conseguimos mensurar qual a interferência que ele pode ter nos processos ou mesmo nas carreiras profissionais.

Mas não podemos ignorar que ele pode representar algumas transformações, assim como aconteceu com outros sistemas inteligentes, inteligência artificial e aprendizado de máquina. É natural que com o avanço de tecnologias, principalmente tecnologias digitais, surjam demandas para novas habilidades técnicas e algumas profissões se atualizem, se modifiquem.

Desde a Revolução Industrial, a indústria teve a capacidade de se reinventar e de enxergar nos novos sistemas e processos como oportunidades para tornar o segmento mais produtivo e qualificado.