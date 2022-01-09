Conheça as 14 novas profissões que surgiram após a onda de startups

Product designer

Profissional focado na descoberta de novas startups, geralmente atua dentro de empresas de investimentos. A maioria das startups tem pouco capital humano e alta necessidade de investimento externo e é o startups hunter que seleciona quais delas estão aptas para serem investidas. Ele faz a conexão entre a startup e as aplicações.

Uma profissão que se modificou. Antes conhecido como roteirista, o UX Writer trabalha com o conteúdo que vai estabelecer a melhor relação com o cliente por meio do roteiro. Roteirizar o processo de relacionamento entre o consumidor e o produto ou serviço é fundamental para que o modelo de negócio das startups consiga atender de forma eficaz a relação com o consumidor. Um bom exemplo é o ciclo de perguntas e respostas para os assistentes virtuais. Uma função ocupada, geralmente, por jornalistas, publicitários ou até psicólogos.

Profissional que investiga a startup, faz o perfil da empresa baseado em dados coletados sobre quem está à frente da empresa. Como as startups têm a característica de serem empresas pequenas, às vezes de uma ou duas pessoas, esse profissional faz uma investigação sobre o comportamento psicológico do gestor. Como o diretor da empresa se comporta diante das condições de mercado. O investigador vai indicar se a startup oferece condições aos investidores, se a empresa não é uma opção equivocada, de acordo com o seu perfil psicológico comportamental.

Após a identificação das startups, o curador analisa quais as melhores empresas a serem investidas. Ainda no radar dos investidores, a curadoria analisa a capacidade e maturidade da startup em relação ao mercado. É o profissional que vai selecionar quais as melhores empresas para serem investidas, uma vez que os investidores têm mais de uma startups para compor a sua carteira de investimento.

O SEO ( Search Engine Optimization) é o gestor de tráfego. O profissional responsável por organizar, analisar e liberar demandas, estratégias e ações para colocar a empresa em destaque na web. Ele é responsável por gerar a possibilidade de vendas e resultados a um cliente, por intermédio de ferramentas disponibilizadas pelo marketing digital. O gestor de tráfego (SEO) faz a organização das atividades, demandas e serviços oferecidos por uma agência de publicidade, marketing digital e afins. Este cargo funciona como um maestro que rege todos os processos que compõem a produtividade diária para que as empresas sejam encontradas na web.

É o profissional capacitado para reunir, interpretar e comunicar toda informação relevante contida em toneladas de dados que diariamente as empresas armazenam sobre o comportamento das pessoas, sejam elas seus clientes, prospects, funcionários, entre outros. Também conhecido como a Inteligência do Negócio, este profissional lida com a Big Data. É ele que vai contribuir com outros setores da empresa, como o Startup SEO, que precisa de informações sobre as características do comportamento, preferências, dados demográficos, entre outros.

Uma profissão que trabalha com a engenharia dos sistemas. Um especialista que tem a visão Machine to Machine. É esse profissional de API (Application Programming Interface) que vai fazer com que os sistemas interajam uns com os outros. O profissional cria a interface que se comunica com os sistemas sem a interferência do ser humano. Como exemplo, os softwares de busca que consomem API para interagir com o que se procura e o que oferece a resposta.

É um dos cargos mais novos, é o arquiteto em cloud que é responsável pela infraestrutura de nuvem oferecida aos clientes. Ele avalia as necessidades do negócio e define como implementar a nuvem usando a tecnologia disponível.

Uma das mais valorizadas profissões, o especialista em redes públicas é o profissional capaz de dimensionar, orçar e programar a complexa atuação dos aplicativos nas mais variadas redes: Amazon, Google, Google Cloud, Azure, entre outras. É ele quem consegue ter a visão das dificuldades e desenvolvimento necessário para que um aplicativo seja instalado nas plataformas públicas e funcione corretamente.

Com a premissa que não vai mais existir vida em TI sem a presença da Inteligência Artificial, este profissional é o responsável pela tecnologia de autoaprendizagem. O Cyber AI é o desenvolvedor que atua na segurança, na comunicação dos sistemas que realizam bilhões de cálculos baseados em probabilidades diante da evidência em constante evolução e, principalmente, na passagem pelas redes públicas.

É um profissional capaz de orientar times extremamente técnicos e de maneira veloz. A metodologia agile está inserida no gerenciamento de projeto e utiliza ciclos curtos de desenvolvimentos de produtos e serviços.

É o profissional que se dedica a descobrir duas variáveis durante a experiência do consumidor: resultados necessários (o que o cliente deseja alcançar) e experiência apropriada (relacionada a como ele precisa alcançar). Resumidamente, é o profissional que auxilia o cliente a usar o software depois de adquirido.

A profissão surgiu junto com a popularização dos smartphones. A atuação do desenvolvedor ou aperfeiçoar algum aplicativo. É ele quem define a arquitetura do programa, a linguagem, as etapas de criação, a navegação, entre outras.