Deu match: empresas de fora compram startups do ES de olho na inovação

Escritório do PicPay Crédito: Rogério Cassimiro

A tecnologia desenvolvida em território capixaba tem rompido as fronteiras do Estado, que se tornou palco de uma série de uniões bem-sucedidas entre startups e grandes investidores, que vão de aquisições a sociedades.

As startups são pequenas empresas que buscam solucionar determinados problemas por meio de tecnologia e inovação, e, em geral, têm grande potencial de escalabilidade, isto é, de crescimento, o que torna o investimento atrativo a companhias de grande porte, que têm permitido que soluções criadas no Espírito Santo alcancem pessoas em todo o país.

Um exemplo é o PicPay, criado no ano de 2012 em Vitória, e que hoje é responsável por mais de R$ 3 bilhões em movimentações financeiras mensais no Brasil. A empresa de nome homônimo lançou um aplicativo que, entre outras funções, permite pagar contas, fazer compras com QR Code, e transferir valores utilizando uma espécie de carteira virtual.

Em 2015, o negócio foi adquirido pelo grupo J&F, que é controlador de empresas como a JBS, maior produtora mundial de carne bovina, carne de frango e couros; a Eldorado Brasil, no ramo da celulose; o Banco Original, entre outras.

"A investida do grupo J&F no PicPay em 2015 alavancou o crescimento da companhia. Fazer parte do grupo, que é dos maiores conglomerados empresariais brasileiros, contribui para o plano de expansão do PicPay de estar presente no smartphone de todos os brasileiros. Hoje, são mais de 55 milhões de clientes cadastrados" PicPay - Em nota

Mas não são só as fintechs que têm atraído grandes investidores. Aplicativos de delivery desenvolvidos no Espírito Santo também têm fisgado a atenção de empresas há muito consolidadas no país.

O app, que até então só tinha atuação em Vitória e Vila Velha, passa a operar também em Serra e Guarapari, além de Niterói, no Rio de Janeiro. E, segundo a companhia, ainda em 2021, o modelo de ultra fast delivery (entrega ultra rápida) será expandido para as cidades de Joinville, em Santa Catarina, e para a região do ABC Paulista, em São Paulo.

De acordo com a Americanas, para o primeiro semestre de 2022 já foram mapeadas outras 22 cidades, sendo que o objetivo é atingir mais de 100 cidades até o final do ano que vem.

Em comunicado, a companhia disse que, com a conclusão da integração da Shipp pela companhia, o app passa a ter diferenciais competitivos importantes, como a credibilidade da marca Americanas, com mais de 48 milhões de clientes ativos.

"O setor de delivery está em plena expansão e conta com uma base de clientes com perfil de alta recorrência e que busca, acima de tudo, comodidade. Com a marca Americanas, entraremos ainda mais fortes nesse setor, conectando nossos clientes a supermercados, restaurantes, farmácias e outros" Tomas Scopel - Diretor do Americanas Delivery

"Além disso, aproveitaremos a capilaridade das mais de 1.700 lojas físicas, verdadeiros hubs urbanos pelo Brasil, para ter uma entrega mais ágil, disponibilizando também todo nosso sortimento”, completou.

Outra união que promete prosperar é a do aplicativo Plus Delivery, serviço de entregas desenvolvido por um ex-aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Colatina, que teve a conclusão de compra anunciada em junho pela Magazine Luiza

A aquisição foi realizada por meio da AiQFome, uma empresa controlada pela gigante do varejo. O valor da transação não foi divulgado. Segundo o comunicado divulgado pela empresa aos investidores, o Plus Delivery, que está presente em mais de 30 cidades, é um dos líderes de entrega de comida no Espírito Santo.

“A aquisição representa mais um importante passo na estratégia da Companhia de digitalização do varejo brasileiro”, diz o texto. Já é o quarto negócio do segmento adquirido pela companhia.

Atuando em um dos mercados que mais ganham força nos últimos anos, a Mito Games, startup de soluções de gamificação criada em Vitória, fechou, há dois anos, uma parceria com o Instituto Phorte Educacional, que adquiriu parte da empresa e que tem contribuído, desde então, para que a tecnologia desenvolvida em território capixaba alcance diversas áreas do país.

Um dos sócio-fundadores do empreendimento, Rafael Lontra, explica que a startup desenvolveu, há alguns anos, o Enem Games, um jogo preparatório para o exame de acesso às universidades públicas do país, que rendeu alguns prêmios e reconhecimento na área.

Rafael Lontra, sócio-fundador da Mito Games: empresa recebeu investimento de gigante do ramo educacional Crédito: Acervo pessoal

“Por conta disso, íamos muito a São Paulo, onde conhecemos o pessoal do Instituto Phorte Educacional. Apresentamos o modelo de negócio, e sugeriram fazer adaptações para atender universidades, e não somente escolas. Após dois anos, fechamos um acordo para serem sócios da Mito, e ficaram responsáveis pela parte financeira da empresa. Ao fazer isso, nos deram a capacidade de escolhermos projetos que julgávamos mais interessantes, sem ter que nos preocuparmos somente com as contas.”