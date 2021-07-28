Vídeo: navio gigante com energia gerada por velas rotativas atraca no ES

primeiro navio de minério a navegar com energia gerada das velas rotativas Crédito: Anderson Bibico/Divulgação

O Sea Zhoushan atracou por volta das 23h30, com auxílio de cinco rebocadores: Camorim Topázio, Itabira, Brucutu, Hélio Ferraz I e Timbopeba. A embarcação, que saiu da China há algumas semanas, é um Guaibamax da categoria VLOC (Very Large Ore Carrier) com capacidade de transporte de 325 mil toneladas de minério de ferro e pelotas.

São cinco velas rotativas instaladas ao longo da embarcação. Essas estruturas, que são rotores cilíndricos, têm quatro metros de diâmetro e 24 metros de altura, e, durante operação, giram em diferentes velocidades, dependendo de condições ambientais e operacionais, para criar uma diferença de pressão e impulsionar o navio para a frente.

Segundo a mineradora, esses mecanismos permitirão um ganho de eficiência de até 8% com a operação e uma consequente redução de emissão de até 3,4 mil toneladas de CO2 equivalente por ano .

Sea Zhoushan primeiro navio mineraleiro de grande porte do mundo equipado com sistema de velas rotativa Crédito: Divulgação/Vale

Como mostrou A Gazeta, essa é a primeira operação do navio, que, até o final desta semana, retornará ao território chinês carregado de minério. O navio leva, em média, até dois dias para ser carregado.

Por enquanto, trata-se de um projeto-piloto. No entanto, a Vale estima que caso a tecnologia se mostre eficiente, pelo menos 40% da frota estaria apta a usar esse tipo de vela, o que impactaria em uma redução de quase 1,5% das emissões anuais do transporte marítimo de minério de ferro da companhia.

O sistema existe desde o século XIX, mas somente nos últimos anos passou a ser utilizado em navios de grande porte, como de passageiros, cargueiros e petroleiros.

Conforme explicou o gerente-executivo de Navegação da Vale, Guilherme Brega, em entrevista à reportagem de A Gazeta , a operação faz parte do programa Ecoshipping, criado para atender às metas da empresa de reduzir suas emissões de carbono.

Em 2020, a companhia anunciou um investimento de aproximadamente R$ 6 bilhões para reduzir em 33% suas emissões de carbono diretas e indiretas, denominadas escopos 1 e 2, até 2030. Anunciou ainda que irá reduzir em 15% as emissões de escopo 3 até 2035, relativas à cadeia de valor, das quais as emissões de navegação fazem parte, já que os navios não são próprios.

"Essa iniciativa está nos trazendo muitas surpresas positivas. A chegada desse navio, o primeiro carregamento dele, é um marco muito importante para a Vale, para a navegação. E é interessante trazê-lo primeiro para o Porto de Tubarão, porque é um porto que tem caráter de inovação, que foi projetado para receber grandes navios" Guilherme Brega - Gerente-executivo de Navegação da Vale