Indústria canadense vai produzir amônia verde no Porto Central, Sul do ES

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução

O elemento tem várias vantagens: pode ser será usado para abastecer embarcações, em vez do óleo bunker, um derivado de petróleo, e também para a produção de energia elétrica.

No porto, a fabricante terá a missão de atender às necessidades de energia do complexo portuário e de outras companhias que possam se instalar no local. A multinacional também vai ter uma área para armazenamento e distribuição do combustível, segundo comunicado enviado ao mercado.

A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (28) pelos representantes do porto capixaba e da empresa com sede em Vancouver, no Oeste do Canadá. O valor do investimento não foi informado.

O Porto Central, que ainda está em processo de instalação, terá terminais de águas profundas e com foco principalmente nas empresas que atuam na produção de energia, de petróleo e gás e que trabalham como apoio offshore.

No futuro, com a construção de trecho ferroviário até a cidade, a ideia é que também o condomínio possa abrigar negócios para escoamento de outros produtos, atendendo principalmente o agronegócio.

Com a negociação, a companhia capixaba, por meio do terminal de granéis líquidos conhecido como "Porto Central Energy Terminal", permitirá à AmmPower transportar hidrogênio e amônia verde em toda a região, quando necessário.

O Porto Central também servirá como um hub de energia, e trabalhará com a AmmPower para fornecer energia para a rede nacional, bem como internacionalmente.

O Porto Central está estrategicamente localizado no centro da costa leste brasileira, na Região Sudeste do Brasil, que representa mais de 65% do PIB total do país, próximo aos grandes centros de produção e com um mercado de mais de 100 milhões de consumidores.

AmmPower será capaz de fornecer amônia para uma variedade de usos, incluindo infraestrutura de energia, movimentação de hidrogênio, combustível para a indústria marítima e fertilizantes para as enormes necessidades agrícolas do Brasil.

Atualmente o Brasil importa 90% de seus fertilizantes, e a AmmPower busca ajudar a criar maior autossuficiência no espaço agrícola e na indústria de alimentos.

O CEO canadense Gary Benninger afirma que é um passo incrível para a AmmPower poder trabalhar com o Porto Central para criar um dos principais portos de energia limpa do mundo. “[Teremos] capacidade de ajudar a fornecer energia limpa para a rede elétrica nacional do Brasil e produzir fertilizantes limpos para sua grande população apresenta uma grande oportunidade”.

Segundo o empresário José Salomão Fadlalah, CEO do Porto Central, a “parceria está alinhada com os objetivos do complexo portuário de desenvolver um hub de energia limpo e verde, criando uma infraestrutura de negócios sustentável ajudando a acelerar a transição energética”.