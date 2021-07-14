"Porto da Imetame será reestruturante para logística do ES e do Brasil"

OPERAÇÃO É PREVISTA PARA 2024
Depois de mais de 10 anos do início do projeto, a Imetame teve autorização para a construção do porto. O que mudou ao longo desse período o que está previsto para o empreendimento?
Essa nova visão ampliou o projeto, né?
O que está previsto nas obras?
Qual o cronograma previsto e quando o porto entra em operação?
Quais são as características gerais do porto? Vai movimentar quais tipos de cargas?
Hoje não recebemos esses navios aqui...
Em relação à profundidade. Você citou 15,5 metros de calado. O que essa profundidade representa a nível Brasil?
Tem ainda o fato de Aracruz poder ser incluída na área da Sudene. O presidente vetou a inclusão, mas existe movimentação em Brasília para que o município passe a fazer parte dessa área.
Voltando às características do porto. Quais cargas ele vai atender primeiramente e qual a movimentação prevista?
Existe a previsão de atender o setor de óleo e gás, dar apoio a bases offshore ou essa é uma outra etapa do projeto?
Quais serão os principais mercados do Porto da Imetame?
Além desse mercado vislumbram outros?
Quais são os produtos potenciais para movimentação no porto? Rochas ornamentais, café?
Além da atuação com navios de longo curso, o porto prevê trabalhar com cabotagem?
Para uma efetiva integração de modais, ter uma ferrovia é sempre um ponto a favor de um porto. Vocês estão conversando com a VLI para instalar uma extensão dentro do porto?
De que forma seria esse impacto ambiental?
O quanto esse tema está inserido nas decisões de quem atua nesse segmento?
Já existem conversas em curso com potenciais clientes para o Porto da Imetame?
Qual considera ser o principal desafio desse projeto?
Aracruz já é um polo portuário/naval. Tem a Jurong, Portocel. Além disso, existem outros projetos para o ES, como Porto Central, Centro Portuário São Mateus .. Como fica a concorrência considerando os projetos existentes ou a serem implementados?
Até o final deste ano está previsto o edital de desestatização do Porto de Vitória e da Codesa. A Imetame tem interesse em entrar na concorrência? Vê esse como um potencial negócio?
O momento da economia ainda é de instabilidade, mas projetos como o de um porto olham para o médio e longo prazos. Quais são as perspectivas da Imetame mais imediatas e para os próximos anos?
Mais de 25 anos de carreira no setor marítimo e de logística
Cristiane Marsillac, a nova presidente da Imetame Logística, é Engenheira Naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado em Transporte Marítimo (UFRJ), MBA em Engenharia Econômica e Administração Industrial (UFRJ) e capacitações em programas de liderança executiva no MIT (Sloan School - Senior Leadership Program) e no IMD (Suíça). Em mais de 25 anos de carreira no setor marítimo e de logística, Cristiane ocupou cargos de liderança como presidente da Transpetro; CEO da Mercosul Line; e ocupou cargos de direção em empresas como Docenave/Vale, Prumo, Bravante e Dock Brasil.