Governo dá autorização final e Imetame inicia obras de porto no ES

Porto será construído pela Imetame no município de Aracruz Crédito: Divulgação / Imetame

O novo porto da Imetame em Aracruz, no Norte do Espírito Santo , recebeu sinal verde do governo federal nesta quarta-feira (7). Em cerimônia com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, foi assinado o aditivo do contrato que autoriza o terminal privado a movimentar diversos tipos de carga, ampliando o escopo de operações. Segundo a empresa, as obras do complexo portuário começaram em 21 de junho e devem durar três anos.

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A assinatura do aditivo do contrato nesta quarta permite uma mudança no projeto inicial da Imetame para a área portuária. Inicialmente, em 2009, o objetivo era criar uma base offshore para atendimento ao setor de óleo e gás, sendo também um canal logístico para escoamento da produção da Imetame Metalmecânica, empresa-mãe do grupo.

Contudo, observando mudanças no cenário brasileiro, como o marco regulatório dos portos, e considerando os desafios de infraestrutura portuária enfrentados pelo Estado, o projeto mudou. Atualmente, a ideia é construir um complexo de terminais portuários privados capazes de atender a diferentes tipos de carga, como contêineres, carga geral e grãos.

Durante a cerimônia, em que também foi autorizada a implantação de Terminais de Uso Privado (TUP) em outros dez locais do país, o ministro da Infraestrutura afirmou que a intenção é fomentar investimentos, visto que os portos privados já movimentam dois terços das cargas no Brasil.

“[Os terminais privados] já suplantam em muito os portos públicos. Quando assinamos os contratos estamos dando protagonismo para o setor privado, proporcionando segurança jurídica para que o tomador de risco possa executar seus investimentos”, disse.

Tarcísio de Freitas disse ainda que gostaria de vir ao Estado visitar as obras da Imetame em Aracruz. “Tenho vontade de conhecer os terminais que não conheço ainda, visitar as obras. Estou curiosíssimo para ver os primeiros trabalhos das obras da Imetame”.

EMPREGOS

A Imetame estima que, no momento de pico das atividades, haverá cerca de 650 vagas diretas no canteiro de obras. Por enquanto, as obras estão em fase inicial, e as vagas serão divulgadas à medida em que surjam as oportunidades.