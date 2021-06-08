Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimentos

SPU autoriza Imetame a instalar porto em Aracruz em área da União

Para utilização do imóvel constituído pela área total de 1.032.639,20m², a empresa deverá pagar à União, por ano, o valor de R$ 4.127.665,41
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 jun 2021 às 09:44

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 09:44

Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz: terminal vai movimentar cargas gerais, contêineres, entre outras
Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz: terminal vai movimentar cargas gerais, contêineres, entre outras Crédito: Imetame/Divulgação
A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) autorizou, em portaria publicada nesta terça-feira (08), a empresa Imetame Logística Porto a instalar o terminal portuário em Aracruz, ao Norte do Estado. Para utilização do imóvel constituído pela área total de 1.032.639,20m², a empresa deverá pagar aos cofres federais, por ano, o valor de R$ 4.127.665,41, dividido em 12 parcelas mensais.
A área total do espaço corresponde aos espaços físicos em águas públicas de retroárea, cais de atracação e piers sul e norte, com 170.022,18m², berço de atracação nº 1 com 91.394,72m², berço de atracação nº 2 com 144.484,09m², quebra mar com 165.879,55m² e bacia de evolução com 460.858,66m², localizado na Rodovia Tancredo Neves, em Barra do Riacho.
De acordo com a portaria, a cessão de uso do imóvel destina-se à construção, instalação e operação do Terminal de Uso Privado - TUP, chamado de Imetame Logística Porto. Para finalizar a implantação foi fixado o prazo de quatro anos, contado da data da assinatura do contrato de cessão, sob pena de reversão do bem cedido. Além disso, o contrato é válido até 8 de novembro de 2040.
Anteriormente, a empresa havia anunciado que, com o investimento, deverá criar cerca de 950 vagas de trabalho de forma direta e indireta.
A previsão inicial é de que as obras tivessem início ainda em 2020, quando a empresa afirmou que seriam estimados gastos na ordem de R$ 1 bilhão para a conclusão dos trabalhos. De acordo com a Imetame, as obras devem acontecer em duas etapas. “A previsão para a conclusão da primeira fase é de três anos, que contempla a movimentação de contêineres e carga geral”, adiantou em outubro do ano passado.

Veja Também

Mercado imobiliário é responsável por 134 mil empregos formais em 2021

Governo Federal deve prorrogar auxílio emergencial por mais dois meses

Pedidos de recuperação judicial disparam no ES na pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Economia Portos do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados