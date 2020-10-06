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Investimentos no Norte

Imetame aguarda liberação para começar obras em porto e abrir 950 vagas

Construção deve se iniciar nas próximas semanas após o último trâmite burocrático ser concluído. Devem ser gerados até 650 empregos diretos e outros 300 indiretos no auge das obras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 16:08

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:08

Porto será construído pela Imetame no município de Aracruz
Porto será construído pela Imetame no município de Aracruz Crédito: Divulgação / Imetame
A Imetame Logística Porto aguarda somente a assinatura do contrato de cessão com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para dar início às obras do terminal portuário que será construído em Aracruz, Norte do Estado. Segundo a empresa, o processo se encontra em trâmites finais de análise, e, assim que houver a liberação, dará início à construção, que deve criar cerca de 950 vagas de trabalho de forma direta e indireta.
A informação havia sido adiantada pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento em evento de renovação do contrato do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) com a Log-in Logística e inauguração do novo Cais de Atalaia, na segunda-feira (5).
Estamos com uma perspectiva extraordinária na área portuária. Entre outros casos, temos perspectiva de investimentos fortes no porto da Imetame, cuja obra vai ter início nos próximos dias, destacou o governador na ocasião.
Embora não confirme exatamente quando as obras começarão, a Imetame reforçou que a previsão é de que tenham início ainda em 2020. É estimado um investimento na ordem de R$ 1 bilhão para a conclusão dos trabalhos.
De acordo com a empresa, as obras acontecerão em duas etapas. A previsão para a conclusão da primeira fase é de três anos que contempla a movimentação de contêineres e carga geral.
A empresa informou ainda que os serviços serão realizados de forma gradativa, e as vagas serão disponibilizadas conforme avanço das obras.
Estão previstas 650 oportunidades diretas para motoristas, operadores de equipamentos, e profissionais da construção civil, e outras 300 indiretas, na cadeia de fornecimento.

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Para a etapa de operação, quando o porto entrar em atividade com a sua capacidade máxima, a empresa estima criar 640 oportunidades diretas, além de outras 1.000 indiretas.
Mais detalhes sobre as vagas, serão divulgadas através dos canais de comunicação da empresa e outros meios a serem definidos, após a assinatura do contrato de cessão com a SPU.
A autorização para início das obras foi assinada em julho pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Segundo a Imetame, o porto está modelado para atender os mais diversos setores produtivos com serviços de apoio à importação e exportação de cargas, como também embarque e desembarque de contêineres, carga geral, grãos e granéis líquidos.
Além disso, toda a programação será eletrônica, desenhada para uma operação 100% automatizada e apta para a próxima geração de navios do Brasil.
De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o porto detém autorização para movimentação de carga geral, focadas em veículos e granito. Novos projetos de melhoria visam incluir outros tipos de carga, nos perfis de granel sólido, granel líquido e gasoso e carga conteinerizada.
Quando finalizado, a área total do porto será de 1 milhão de metros quadrados. No cronograma de obras estão previstas a dragagem do canal de acesso, construção de área do dique e quebra-mar, aterro, sinalização náutica e instalação de equipamentos.
A expectativa é gerar 25 mil empregos na cadeia produtiva portuária e de logística após o início da operação do porto, conforme já mostrado por reportagem de A Gazeta.

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