Imetame aguarda liberação para começar obras em porto e abrir 950 vagas

Porto será construído pela Imetame no município de Aracruz Crédito: Divulgação / Imetame

Estamos com uma perspectiva extraordinária na área portuária. Entre outros casos, temos perspectiva de investimentos fortes no porto da Imetame, cuja obra vai ter início nos próximos dias, destacou o governador na ocasião.

Embora não confirme exatamente quando as obras começarão, a Imetame reforçou que a previsão é de que tenham início ainda em 2020. É estimado um investimento na ordem de R$ 1 bilhão para a conclusão dos trabalhos.

De acordo com a empresa, as obras acontecerão em duas etapas. A previsão para a conclusão da primeira fase é de três anos que contempla a movimentação de contêineres e carga geral.

A empresa informou ainda que os serviços serão realizados de forma gradativa, e as vagas serão disponibilizadas conforme avanço das obras.

Estão previstas 650 oportunidades diretas para motoristas, operadores de equipamentos, e profissionais da construção civil, e outras 300 indiretas, na cadeia de fornecimento.

Para a etapa de operação, quando o porto entrar em atividade com a sua capacidade máxima, a empresa estima criar 640 oportunidades diretas, além de outras 1.000 indiretas.

Mais detalhes sobre as vagas, serão divulgadas através dos canais de comunicação da empresa e outros meios a serem definidos, após a assinatura do contrato de cessão com a SPU.

A autorização para início das obras foi assinada em julho pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas . Segundo a Imetame, o porto está modelado para atender os mais diversos setores produtivos com serviços de apoio à importação e exportação de cargas, como também embarque e desembarque de contêineres, carga geral, grãos e granéis líquidos.

Além disso, toda a programação será eletrônica, desenhada para uma operação 100% automatizada e apta para a próxima geração de navios do Brasil.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura , o porto detém autorização para movimentação de carga geral, focadas em veículos e granito. Novos projetos de melhoria visam incluir outros tipos de carga, nos perfis de granel sólido, granel líquido e gasoso e carga conteinerizada.

Quando finalizado, a área total do porto será de 1 milhão de metros quadrados. No cronograma de obras estão previstas a dragagem do canal de acesso, construção de área do dique e quebra-mar, aterro, sinalização náutica e instalação de equipamentos.