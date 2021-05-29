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Infraestrutura

Sinal verde para Imetame movimentar cargas gerais no porto em Aracruz

Governo federal autorizou que o projeto do terminal de uso privativo (TUP) no Norte capixaba opere cargas gerais, contêineres e granéis líquidos

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

29 mai 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

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Beatriz Seixas

Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz: terminal vai movimentar cargas gerais, contêineres, entre outras
Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz: terminal vai movimentar cargas gerais, contêineres, entre outras Crédito: Imetame/Divulgação
O governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, deu o sinal verde para a Imetame movimentar mais tipos cargas no porto que está instalando em Aracruz, no Norte do Estado.  A empresa recebeu nesta sexta-feira (28) a autorização para incluir perfis de cargas como contêineres, granéis líquidos e cargas gerais no Terminal de Uso Privado (TUP).
A formalização do termo aditivo junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários foi registrada no Diário Oficial da União
A validação do aditivo referente à matriz de cargas foi comemorada pela empresa. O diretor operacional da Imetame Logística, Giuliano Favalessa, contou à coluna que essa etapa era importante ser superada porque até então o terminal tinha autorização para operar com outros tipos de produtos.
"Quando o porto foi concebido lá atrás, a ideia era que ele movimentasse cargas próprias, como da área metalmecânica, além de itens para apoio às operações de óleo e gás offshore e rochas ornamentais. Mas em 2016 nós mudamos a matriz de carga, incluindo contêineres, granéis líquidos, cargas gerais. Então, foi preciso fazer um aditivo ao contrato, que foi assinado agora"
Giuliano Favalessa - Diretor operacional da Imetame Logística

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Com essa etapa vencida, a companhia aguarda agora a liberação, por parte da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), de uma outra autorização: a de cessão do uso do espelho d"água. A expectativa da Imetame é que até o final de junho esse trâmite seja concluído.
Em outubro do ano passado, a coluna chegou a conversar com o então superintendente da SPU no Espírito Santo, Márcio Furtado, que na ocasião informou acreditar que tudo seria definido de forma rápida.
"O nosso sonho é que isso esteja pronto quando Bolsonaro visitar o Espírito Santo, o que está previsto para novembro [de 2020]", disse Furtado à época. Nem o presidente visitou o Estado naquele momento, nem a liberação aconteceu até então. 
De acordo com Favalessa, assim que o porto tiver o aval da SPU, vão ser iniciadas as obras do quebra-mar Norte e a previsão é que a construção da infraestrutura leve três anos. "Mas vamos fazer o possível para em 2,5 anos já ter um píer em operação."

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Porto será construído pela Imetame no município de Aracruz Crédito: Divulgação / Imetame

O PORTO

O Porto da Imetame tem conceito multipropósito, possui mais de 1 milhão de m² de área total e contará com infraestrutura inicial para movimentar 300 mil TEUs por ano, com capacidade para expansão de movimentação para mais de 1 milhão de TEUs.
Com profundidade de 17 metros, quando o porto entrar em operação, a perspectiva é que ele crie cerca de 640 empregos diretos e outros 1.000 indiretos.
Na primeira etapa de operação, o terminal vai movimentar contêineres e cargas gerais, conforme relatou o diretor de Logística. Ainda segundo ele, a expectativa é que sejam escoados produtos de variadas regiões, como Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, além de itens do próprio Espírito Santo.
O executivo reforçou o potencial do porto para escoar também cargas vindas da região central do país, como no caso das produzidas pelo agronegócio, e frisou que a conexão com outros ramais, a exemplo do rodoviário, do ferroviário e da cabotagem, vão contribuir para o novo terminal ser uma referência logística. 
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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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