Sinal verde para Imetame movimentar cargas gerais no porto em Aracruz

Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz: terminal vai movimentar cargas gerais, contêineres, entre outras Crédito: Imetame/Divulgação

O governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura , deu o sinal verde para a Imetame movimentar mais tipos cargas no porto que está instalando em Aracruz, no Norte do Estado. A empresa recebeu nesta sexta-feira (28) a autorização para incluir perfis de cargas como contêineres, granéis líquidos e cargas gerais no Terminal de Uso Privado (TUP).

A formalização do termo aditivo junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários foi registrada no Diário Oficial da União

A validação do aditivo referente à matriz de cargas foi comemorada pela empresa. O diretor operacional da Imetame Logística, Giuliano Favalessa, contou à coluna que essa etapa era importante ser superada porque até então o terminal tinha autorização para operar com outros tipos de produtos.

"Quando o porto foi concebido lá atrás, a ideia era que ele movimentasse cargas próprias, como da área metalmecânica, além de itens para apoio às operações de óleo e gás offshore e rochas ornamentais. Mas em 2016 nós mudamos a matriz de carga, incluindo contêineres, granéis líquidos, cargas gerais. Então, foi preciso fazer um aditivo ao contrato, que foi assinado agora" Giuliano Favalessa - Diretor operacional da Imetame Logística

Com essa etapa vencida, a companhia aguarda agora a liberação, por parte da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), de uma outra autorização: a de cessão do uso do espelho d"água. A expectativa da Imetame é que até o final de junho esse trâmite seja concluído.

"O nosso sonho é que isso esteja pronto quando Bolsonaro visitar o Espírito Santo, o que está previsto para novembro [de 2020]", disse Furtado à época. Nem o presidente visitou o Estado naquele momento, nem a liberação aconteceu até então.

De acordo com Favalessa, assim que o porto tiver o aval da SPU, vão ser iniciadas as obras do quebra-mar Norte e a previsão é que a construção da infraestrutura leve três anos. "Mas vamos fazer o possível para em 2,5 anos já ter um píer em operação."

Porto será construído pela Imetame no município de Aracruz Crédito: Divulgação / Imetame

O PORTO

O Porto da Imetame tem conceito multipropósito, possui mais de 1 milhão de m² de área total e contará com infraestrutura inicial para movimentar 300 mil TEUs por ano, com capacidade para expansão de movimentação para mais de 1 milhão de TEUs.

Com profundidade de 17 metros, quando o porto entrar em operação, a perspectiva é que ele crie cerca de 640 empregos diretos e outros 1.000 indiretos.

Na primeira etapa de operação, o terminal vai movimentar contêineres e cargas gerais, conforme relatou o diretor de Logística. Ainda segundo ele, a expectativa é que sejam escoados produtos de variadas regiões, como Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, além de itens do próprio Espírito Santo.