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"Temos um otimismo que este ano a economia será melhor", diz Casagrande

Para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o avanço da vacinação da Covid-19 vai contribuir para a recuperação da atividade econômica no Estado e no país.

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 mai 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Governador Renato Casagrande anuncia quarentena de 14 dias no ES Crédito: Helio Filho/Secom ES
cenário econômico ainda é de muita incerteza e a crise sanitária persiste no Espírito Santo e no país, mas, mesmo diante desse quadro, 2021 deve apresentar resultados melhores do que os registrados no ano passado. É o que acredita o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). 
À coluna, ele disse que os números da arrecadação pública capixaba no primeiro quadrimestre do ano dão o sinal de que a atividade econômica está reagindo.
De janeiro a abril, a receita estadual totalizou R$ 6,16 bilhões, uma alta nominal (sem considerar a inflação) de 14,11% e um crescimento real (considerando a inflação do período) de 7,7%, na comparação com os mesmos meses de 2020, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda. 
"Temos um certo otimismo que este ano vai ser melhor em termos de economia. A receita caminhou bem nos quatro primeiros meses. E até agora não há nenhuma ameaça à receita do Estado. Então, se o Brasil continuar vacinando, mesmo que de forma lenta, isso vai criando expectativas melhores"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

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Casagrande lembrou que em 2020, o Estado sofreu um baque de cerca de R$ 1 bilhão na sua receita, valor que foi compensado pelo governo federal, o que contribuiu para a manutenção das contas equilibradas. Mas, neste ano, mesmo sem o socorro vindo da União, o chefe do Executivo estadual avalia que será possível manter a saúde fiscal do caixa público capixaba. 
Tanto é que o governador nem cogita perder a nota A do Tesouro Nacional. O selo de responsabilidade fiscal, que vem sendo conquistado pelo Espírito Santo nos últimos anos, continuará a ser perseguido pela equipe do Palácio Anchieta. "Se a gente conseguiu no ano passado manter a nota A, não teremos risco este ano", frisou.

R$ 6,16 BILHÕES

FOI A ARRECADAÇÃO DO ES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, UMA ALTA REAL DE 7,7% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2020
Renato Casagrande comentou que a arrecadação com o ICMS tem se comportado de forma satisfatória, com um crescimento real de 13,58%. Nos quatro primeiros meses deste ano, a receita com esse imposto foi de R$ 4,56 bilhões, R$ 772,2 milhões a mais do que em igual período de 2020. 
O socialista citou ainda que o preço internacional do barril do petróleo está em patamares mais elevados do que em 2020, o que favorece as receitas provenientes dos royalties e participações especiais fruto da produção de petróleo e gás. A disparada no preço e na demanda por commodities, como é o caso do minério e do aço, também favorecem a arrecadação local.

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"Então, a princípio nós estamos seguros com relação à receita porque a atividade econômica do Brasil não vai ser menor este ano do que foi no ano passado. Até porque o crescimento da vacinação pode criar um pouco mais de ânimo para as pessoas."
Eventos, festas
A realização de eventos e festa foi extremamente comprometida na pandemia.  Crédito: Pixabay
Apesar da confiança de que a economia pode retomar em 2021, ainda que parcialmente, o governador pondera que alguns setores específicos, como os de eventos e turismo, ainda precisam de atenção e não devem ter a mesma resposta de reação que já começa a ser identificada em outras áreas. 
"Estamos otimistas com relação ao geral. Mas temos que cuidar de alguns setores que estão com problemas agora.  É o que já começamos a fazer. Demos início a assinaturas de contratos dentro do Fundo de Proteção ao Emprego. Assinamos, por exemplo, com uma pousada em Guarapari."
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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