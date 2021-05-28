"Temos um otimismo que este ano a economia será melhor", diz Casagrande

Governador Renato Casagrande anuncia quarentena de 14 dias no ES Crédito: Helio Filho/Secom ES

À coluna, ele disse que os números da arrecadação pública capixaba no primeiro quadrimestre do ano dão o sinal de que a atividade econômica está reagindo.

De janeiro a abril, a receita estadual totalizou R$ 6,16 bilhões, uma alta nominal (sem considerar a inflação) de 14,11% e um crescimento real (considerando a inflação do período) de 7,7%, na comparação com os mesmos meses de 2020, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

"Temos um certo otimismo que este ano vai ser melhor em termos de economia. A receita caminhou bem nos quatro primeiros meses. E até agora não há nenhuma ameaça à receita do Estado. Então, se o Brasil continuar vacinando, mesmo que de forma lenta, isso vai criando expectativas melhores" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Casagrande lembrou que em 2020, o Estado sofreu um baque de cerca de R$ 1 bilhão na sua receita, valor que foi compensado pelo governo federal, o que contribuiu para a manutenção das contas equilibradas. Mas, neste ano, mesmo sem o socorro vindo da União, o chefe do Executivo estadual avalia que será possível manter a saúde fiscal do caixa público capixaba.

Tanto é que o governador nem cogita perder a nota A do Tesouro Nacional. O selo de responsabilidade fiscal, que vem sendo conquistado pelo Espírito Santo nos últimos anos , continuará a ser perseguido pela equipe do Palácio Anchieta. "Se a gente conseguiu no ano passado manter a nota A, não teremos risco este ano", frisou.

R$ 6,16 BILHÕES FOI A ARRECADAÇÃO DO ES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, UMA ALTA REAL DE 7,7% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2020

Renato Casagrande comentou que a arrecadação com o ICMS tem se comportado de forma satisfatória, com um crescimento real de 13,58%. Nos quatro primeiros meses deste ano, a receita com esse imposto foi de R$ 4,56 bilhões, R$ 772,2 milhões a mais do que em igual período de 2020.

O socialista citou ainda que o preço internacional do barril do petróleo está em patamares mais elevados do que em 2020, o que favorece as receitas provenientes dos royalties e participações especiais fruto da produção de petróleo e gás. A disparada no preço e na demanda por commodities, como é o caso do minério e do aço, também favorecem a arrecadação local.

"Então, a princípio nós estamos seguros com relação à receita porque a atividade econômica do Brasil não vai ser menor este ano do que foi no ano passado. Até porque o crescimento da vacinação pode criar um pouco mais de ânimo para as pessoas."

A realização de eventos e festa foi extremamente comprometida na pandemia. Crédito: Pixabay

Apesar da confiança de que a economia pode retomar em 2021, ainda que parcialmente, o governador pondera que alguns setores específicos, como os de eventos e turismo, ainda precisam de atenção e não devem ter a mesma resposta de reação que já começa a ser identificada em outras áreas.