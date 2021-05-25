Por que a Usaflex escolheu o ES para abastecer o país com seus calçados?

O Espírito Santo sabidamente é um grande hub logístico, que cresceu muito nos últimos anos e foi um dos locais que nós identificamos como potencial para abrigar nossa operação. No meio do ano passado, nós tivemos um primeiro contato com as autoridades capixabas da área de desenvolvimento e fizemos, em julho de 2020, uma visita a cerca de 10 operadores logísticos da região da Grande Vitória. Na ocasião, nós identificamos o Serra Park, na Serra, como player mais alinhado com as nossas expectativas. A partir de julho, nós começamos a parte operacional da mudança, uma mudança que envolveu tanto o deslocamento dos pares existentes no centro de distribuição de São Paulo, como todo uma mudança de sistemas. Tivemos aí toda uma etapa de integração, de desenvolvimento para poder plugar as nossas operações no CD do Serra Park. E, no final de 2020, bem finalzinho, nós começamos a mudança e lá pelo dia 28 e 29 de dezembro começamos a operar via Espírito Santo. Então, a operação do e-commerce está full time na Serra.