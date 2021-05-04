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Investimento

Fábrica de calçados femininos terá centro de distribuição no ES

Usaflex iniciou operação em condomínio logístico na Serra e já planeja expansão das atividades no Espírito Santo

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 19:15

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

04 mai 2021 às 19:15
Fábrica da Usaflex no Rio Grande do Sul
Fábrica da Usaflex no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Usaflex

Correção

05/05/2021 - 11:48
A primeira versão desta reportagem trazia como título a informação de que "Fábrica de calçados ortopéticos terá centro de distribuição no ES", mas a informação estava errada. A empresa fabrica itens femininos que visam ao conforto e não atua na área ortopética. A informação foi corrigida.
Líder no segmento de calçados de conforto e moda no país, a Usaflex inaugurou sua primeira operação no Espírito Santo com a instalação de um centro de distribuição na Serra para atender ao seu canal de e-commerce.
Até o final do ano, a estimativa é de que 250 mil pares de calçados sejam distribuídos a partir do local. Em 2022, esse fluxo deve ser ampliado para alcançar 400 mil pares distribuídos no ano. O anúncio foi feito pelo governo do Estado.
A Usaflex iniciou o processo de operação no centro de distribuição, localizado no condomínio logístico Serra Park, entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano, para atender à crescente demanda de vendas pela internet. Segundo o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, a empresa já planeja expandir as atividades no Espírito Santo em breve.

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“É um investimento muito importante, de uma empresa de calçados muito relevante do Brasil, que gera movimentação econômica e comercial no Estado com grandes possibilidades de expansão tanto da operação logística quanto de outras operações aqui”, afirmou.
Em reunião virtual com o governador Renato Casagrande, o CEO da Usaflex, Sergio Bocayuva, agradeceu o empenho das autoridades estaduais e municipais e falou sobre os planos futuros da marca. Segundo ele, a operação em solo capixaba, inicialmente focada no e-commerce, tem potencial de “expansão de hub logístico para canais multimarcas e franquias para as regiões Norte e Nordeste.”

AMBIENTE COMPETITIVO

Tyago Hoffmann destacou que a vinda da Usaflex para o Espírito Santo se deu após uma prospecção ativa feita pela secretaria, que busca apresentar para empresas de todo o país as potencialidades do Estado.
“A Usaflex nem conhecia o Estado em termos de potencialidades. Ela não nos procurou, foi captada pela secretaria pelo nosso modelo de prospecção ativa. Mantivemos contato por quase um ano até que ela tomasse a decisão”, diz.
Ele avalia que o Espírito Santo tem programas de incentivos fiscais, como o Compete-ES, que são competitivos em relação a outros Estados brasileiros. Além disso, o Estado oferece um ambiente de negócios favorável, com estabilidade política e fiscal.

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A EMPRESA

A fábrica da Usaflex está localizada no Rio Grande do Sul. Atualmente, a empresa possui três franquias no Estado, sendo uma em Vitória e duas em Vila Velha, e mais de 200 pontos de vendas multimarcas espalhados por municípios do Estado.
Em atividade desde 1998, a empresa é a pioneira na fabricação de calçados de conforto e moda. Líder no segmento, a Usaflex mantém unidades produtivas nas cidades de Igrejinha, Campo Bom, Dois Irmãos e Parobé, todas situadas no Vale dos Sinos, além de Paranhana, no Rio Grande do Sul. A marca está presente em mais de 7 mil pontos de venda e conta com mais de 200 franquias e uma loja virtual.
* Com informações da Secretaria de Desenvolvimento do Estado

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