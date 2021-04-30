Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura energética

EDP vai fazer investimento recorde de R$ 3 bi e construir subestações no ES

A distribuidora de energia elétrica do Estado vai aplicar os recursos até 2025 para melhorar e ampliar o sistema energético de 70 municípios capixabas

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP
Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP Crédito: EDP/Divulgação
distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo EDP vai fazer um investimento de cerca de R$ 3 bilhões no Estado entre 2021 e 2025, ou seja, uma média de R$ 600 milhões por ano. Segundo a companhia, trata-se de um volume de recursos recorde e representa praticamente o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020.
A coluna antecipou os planos bilionários da empresa em março, mas na ocasião ainda não haviam sido divulgadas informações sobre os projetos dentro do escopo de investimentos. Agora, a EDP deu mais detalhes.
O aporte vai ter como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades que fazem parte da área de concessão da empresa. Vão ser realizadas melhorias operacionais. Estão previstas ações para redução de perdas, como o combate ao furto de energia, além de investimentos em digitalização e atendimento ao cliente.

Veja Também

EDP pode vender 2ª maior hidrelétrica do ES para focar em energia solar

Com o objetivo de tornar a rede de distribuição mais segura, confiável e flexível, bem como realizar um monitoramento mais intensivo, a companhia vai investir para flexibilizar a operação e reforçar a atualização tecnológica das redes e proteção das subestações.
"A EDP vai ampliar seu projeto de redes inteligentes, que permitem facilitar serviços como religação automática, balanço de tensão e combate a fraudes", informou a empresa. 
Outro foco da EDP vai ser na construção de subestações para ampliar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia. A distribuidora não citou a quantidade de subestações que vão ser implantadas até 2025, mas entre os novos sistemas estão uma em Vitória e outra em Ibiraçu.  
"Este investimento demonstra que o segmento de distribuição e o Estado do Espírito Santo são prioridades na estratégia 2021-2025 da EDP no Brasil"
João Marques da Cruz - Presidente da EDP no Brasil.
Do valor total de R$ 3 bilhões, 38% vão ser aplicados na expansão da rede, 32% em melhorias e os outros 30% vão ser direcionados para a redução de perdas e tecnologia da informação. 

Veja Também

Empresa sul-coreana vai produzir motores para termelétricas da Imetame

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Para a empresa, que atende cerca de 1,6 milhão de clientes em 70 municípios capixabas, os investimentos em tecnologias e nos canais de relacionamento com o seu público vão ser reforçados, uma vez que grande parte do atendimento já é virtual. 
"Atualmente, 75% dos atendimentos da EDP já acontecem de forma on-line. A digitalização pode ser percebida, por exemplo, em atendimentos por videochat, aplicativo para smartphone e WhatsApp. A tecnologia também é aplicada para o pagamento de faturas via débito automático, Pix e outros meios eletrônicos", esclareceu a companhia. 

INVESTIMENTOS ROBUSTOS

Vale destacar que o volume de investimentos previstos pela EDP é um dos mais robustos anunciados pela iniciativa privada nos últimos anos no Estado. A nível de comparação é como se fossem construídas cinco fábricas da Olam, indústria de café solúvel que vai ser implantada em Linhares. 
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Grupo capixaba Kora Saúde cancela IPO na Bolsa de Valores

Fundo imobiliário desiste de comprar condomínio TIMs na Serra

Grupo gaúcho investe no ES para produzir sorvete servido na casca da fruta

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Economia edp espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir
Imagem de destaque
Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados