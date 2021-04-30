EDP vai fazer investimento recorde de R$ 3 bi e construir subestações no ES

Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP Crédito: EDP/Divulgação

nvestimento de cerca de R$ 3 bilhões no Estado entre 2021 e 2025, ou seja, uma média de R$ 600 milhões por ano. Segundo a companhia, trata-se de um volume de recursos recorde e representa praticamente o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020. distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo EDP vai fazer um i, ou seja, uma média de R$ 600 milhões por ano. Segundo a companhia, trata-se de um volume de recursos recorde e representa praticamente o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020.

O aporte vai ter como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades que fazem parte da área de concessão da empresa. Vão ser realizadas melhorias operacionais. Estão previstas ações para redução de perdas, como o combate ao furto de energia, além de investimentos em digitalização e atendimento ao cliente.

Com o objetivo de tornar a rede de distribuição mais segura, confiável e flexível, bem como realizar um monitoramento mais intensivo, a companhia vai investir para flexibilizar a operação e reforçar a atualização tecnológica das redes e proteção das subestações.

"A EDP vai ampliar seu projeto de redes inteligentes, que permitem facilitar serviços como religação automática, balanço de tensão e combate a fraudes", informou a empresa.

Outro foco da EDP vai ser na construção de subestações para ampliar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia. A distribuidora não citou a quantidade de subestações que vão ser implantadas até 2025, mas entre os novos sistemas estão uma em Vitória e outra em Ibiraçu

"Este investimento demonstra que o segmento de distribuição e o Estado do Espírito Santo são prioridades na estratégia 2021-2025 da EDP no Brasil" João Marques da Cruz - Presidente da EDP no Brasil.

Do valor total de R$ 3 bilhões, 38% vão ser aplicados na expansão da rede, 32% em melhorias e os outros 30% vão ser direcionados para a redução de perdas e tecnologia da informação.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Para a empresa, que atende cerca de 1,6 milhão de clientes em 70 municípios capixabas, os investimentos em tecnologias e nos canais de relacionamento com o seu público vão ser reforçados, uma vez que grande parte do atendimento já é virtual.

"Atualmente, 75% dos atendimentos da EDP já acontecem de forma on-line. A digitalização pode ser percebida, por exemplo, em atendimentos por videochat, aplicativo para smartphone e WhatsApp. A tecnologia também é aplicada para o pagamento de faturas via débito automático, Pix e outros meios eletrônicos", esclareceu a companhia.

INVESTIMENTOS ROBUSTOS