EDP vai investir R$ 3 bilhões no ES nos próximos 5 anos

Subestação Domingos Martins: EDP fará novos investimentos para reforçar o sistema energético do Espírito Santo Crédito: EDP/Divulgação

EDP vai fazer investimentos da ordem de R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos no Espírito Santo. O detalhamento do cronograma e dos projetos que serão desenvolvidos deverá ser apresentado em algumas semanas pela empresa e pelo A companhia. O detalhamento do cronograma e dos projetos que serão desenvolvidos deverá ser apresentado em algumas semanas pela empresa e pelo governo do Estado.

Os investimentos serão aplicados em novas tecnologias e têm também o objetivo de reforçar o sistema energético capixaba, de modo a ampliar a capacidade de abastecimento de energia para diversas regiões e assegurar o crescimento econômico local.

Alguns dos principais pontos dos novos projetos foram tratados recentemente por executivos do alto escalão da EDP com o governador Renato Casagrande (PSB), que, na tarde desta sexta-feira (19), falou brevemente sobre o tema.

"Os investimentos no Estado estão acontecendo. Segunda-feira (22) vamos inaugurar a fábrica de papel da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim. E a EDP vai anunciar investimentos de R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos. Tem uma série de investimentos acontecendo e que nós estamos acompanhando dentro do programa ES Convivência Consciente" Renato Casagrande - Governador do ES

Os novos investimentos vão se somar a outros que a distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo têm em curso ou já concretizou há pouco tempo.

Outros dois empreendimentos finalizados e já em operação são as subestações Santa Isabel e Domingos Martins. Eles, que receberam recursos da ordem de R$ 30 milhões, vão atender as regiões de Domingos Martins e Marechal Floriano e reforçar o fornecimento de energia para o Sul do Estado.

Procurada para falar sobre os novos planos, a EDP informou que, por enquanto, não irá comentar, mas observou que a companhia reforça o investimento crescente no Espírito Santo.

Por mais que os números e estratégias de crescimento da empresa só devam ser divulgados nas próximas semanas, vale destacar que, ao confirmar o volume de R$ 3 bilhões, conforme já adiantou o governador Casagrande, a EDP será responsável por um dos investimentos privados de maior peso dos últimos anos para o Espírito Santo.