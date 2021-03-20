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Infraestrutura energética

EDP vai investir R$ 3 bilhões no ES nos próximos 5 anos

A distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo vai aplicar recursos em novas tecnologias e em projetos que ampliem a capacidade de abastecimento de energia em diversas regiões do Estado

Publicado em 20 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 mar 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Subestação Domingos Martins: EDP fará novos investimentos para reforçar o sistema energético do Espírito Santo
Subestação Domingos Martins: EDP fará novos investimentos para reforçar o sistema energético do Espírito Santo Crédito: EDP/Divulgação
A companhia EDP vai fazer investimentos da ordem de R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos no Espírito Santo. O detalhamento do cronograma e dos projetos que serão desenvolvidos deverá ser apresentado em algumas semanas pela empresa e pelo governo do Estado.
Os investimentos serão aplicados em novas tecnologias e têm também o objetivo de reforçar o sistema energético capixaba, de modo a ampliar a capacidade de abastecimento de energia para diversas regiões e assegurar o crescimento econômico local.
Alguns dos principais pontos dos novos projetos foram tratados recentemente por executivos do alto escalão da EDP com o governador Renato Casagrande (PSB), que, na tarde desta sexta-feira (19), falou brevemente sobre o tema.

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O chefe de Executivo reforçou - durante entrevista coletiva sobre o pacote de medidas econômicas lançado para amenizar a crise causada pela pandemia - que, mesmo em meio ao difícil cenário vivido pelo Estado e pelo país, investimentos estão se viabilizando no Espírito Santo.
"Os investimentos no Estado estão acontecendo. Segunda-feira (22) vamos inaugurar a fábrica de papel da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim. E a EDP vai anunciar investimentos de R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos. Tem uma série de investimentos acontecendo e que nós estamos acompanhando dentro do programa ES Convivência Consciente"
Renato Casagrande - Governador do ES
Os novos investimentos vão se somar a outros que a distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo têm em curso ou já concretizou há pouco tempo.
Como a coluna noticiou no dia 16, a EDP vai construir uma subestação de energia em Tabuazeiro, Vitória, com um investimento de R$ 21 milhões e que prevê gerar cerca de 200 empregos entre diretos e indiretos.
Outros dois empreendimentos finalizados e já em operação são as subestações Santa Isabel e Domingos Martins. Eles, que receberam recursos da ordem de R$ 30 milhões, vão atender as regiões de Domingos Martins e Marechal Floriano e reforçar o fornecimento de energia para o Sul do Estado.
Procurada para falar sobre os novos planos, a EDP informou que, por enquanto, não irá comentar, mas observou que a companhia reforça o investimento crescente no Espírito Santo.
Por mais que os números e estratégias de crescimento da empresa só devam ser divulgados nas próximas semanas, vale destacar que, ao confirmar o volume de R$ 3 bilhões, conforme já adiantou o governador Casagrande, a EDP será responsável por um dos investimentos privados de maior peso dos últimos anos para o Espírito Santo.
Para se ter uma ideia, a quantia é bem superior a outros projetos também de grande relevância para o Estado, como é o caso da fábrica de café solúvel da Olam, de US$ 130 milhões (R$ 713 milhões),  anunciada recentemente para Linhares, e superior aos recursos aplicados na indústria de papel higiênico da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim, de R$ 130 milhões.  
Outro investimento bilionário esperado para o Estado é o projeto Integrado Parque das Baleias, da Petrobras. Ele prevê a instalação de uma nova plataforma de petróleo e gás no Litoral Sul capixaba. Há alguns anos a estatal planeja viabilizá-lo, mas nos últimos planos de negócios, a petroleira adiou a sua implantação, colocando uma nova data para o início da operação: 2024. 
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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